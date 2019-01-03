Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.05
$
69.80
79.30
80.20
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.29 Золото
1288.05
–0.04 РТС
1068.72
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
03.01
1.1359
–0.0004
18.12
1.1364
30.12
18.12
06.12

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Он опубликовал инфографику Счетной палаты, согласно которой официальный прогноз в октябре 2018 года на рост доходов россиян составлял 3,4 процента.
Кроме того, инфографика показывает, что уровень инфляции и темп роста ВВП также не соответствует прогнозу. Таким образом, уровень инфляции на конец года достиг 4,2 процента вместо ожидаемых в октябре 2,7 процента, а темп роста ВВП составил 1,5 процента вместо 1,8 процента, прогнозируемых в октябре прошлого года.
"СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", — написал Кудрин.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Личный счет , Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году7
Как Трамп ведет мир к глобальному кризису564
Торговая война США с Китаем ударила по продажам Iphone2
Заговор против России592
Дефолт Украины в 2019 году: нагнетание или реальная угроза22
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
04:37
Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году
Личный счет Недвижимость
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение