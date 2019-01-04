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Половина российских компаний отказались повышать зарплаты 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Половина российских компаний не планирует повышать зарплаты в 2019 году. Таковы результаты опроса, проведенного сайтом rabota.ru.
В исследовании участвовали 655 представителей компаний, рекрутеров и кадровиков. Оказалось, что только 18% намерены поднять зарплаты сотрудникам. Еще 26% не определились, а 56% уверенно заявили, что повышения либо индексации не будет.
Респонденты могли делать ремарки во время опроса. Наиболее интерпсны следующие:
«Если покупательская способность вернется на уровень 2014 года — будет повышение зарплат».
«Официальная зарплата, конечно, повысится— это требование ТК. Но другая часть уменьшится. Общая сумма останется прежней».
"Будем предлагать более интересные перспективы трудоустройства — это высокий уровень заработанной платы, уютные условия размещения и хорошая кухня".
Многие отметили, что повышение будет, но не для всех, а для отдельных сотрудников
Эксперты также прогнозируют, что на 5-15% могут увеличиться зарплаты представителей востребованных профессий. Для остальных работников новости не столь позитивны. В условиях спада экономики работодатели могут сократить премии и социальные пакеты.
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