Половина российских компаний отказались повышать зарплаты

Половина российских компаний не планирует повышать зарплаты в 2019 году. Таковы результаты опроса, проведенного сайтом rabota.ru

В исследовании участвовали 655 представителей компаний, рекрутеров и кадровиков. Оказалось, что только 18% намерены поднять зарплаты сотрудникам. Еще 26% не определились, а 56% уверенно заявили, что повышения либо индексации не будет.

Респонденты могли делать ремарки во время опроса. Наиболее интерпсны следующие:

«Если покупательская способность вернется на уровень 2014 года — будет повышение зарплат».

«Официальная зарплата, конечно, повысится— это требование ТК. Но другая часть уменьшится. Общая сумма останется прежней».

"Будем предлагать более интересные перспективы трудоустройства — это высокий уровень заработанной платы, уютные условия размещения и хорошая кухня".

Многие отметили, что повышение будет, но не для всех, а для отдельных сотрудников

Эксперты также прогнозируют, что на 5-15% могут увеличиться зарплаты представителей востребованных профессий. Для остальных работников новости не столь позитивны. В условиях спада экономики работодатели могут сократить премии и социальные пакеты.