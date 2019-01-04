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Кому будет трудно найти работу в 2019 году 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Больше всего свободных вакансий должно остаться в сфере продаж. В 2018 году на нее пришлось каждая третья вакансия. Работодатели особенно активно искали торговых представителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Уровень конкуренции среди них — менее трех резюме на одну вакансию.
Очень востребованным будет рабочий персонал. В прошлом году рост вакансий по этому направлению побил все рекорды: 205 процентов. Видимо, это и определило практически нулевой уровень конкуренции.
Хорошие шансы у айтишников и инженеров. По их направлениям число вакансий увеличилось на 34 и 54 процента соответственно. Так что уровень конкуренции не очень невелик: 2,6 и 3,7 резюме на вакансию.
Есть и направления, где вообще ожидается кадровый дефицит. По версии портала hh.ru, судя по итогам прошлого года, самыми проблемными могут остаться четыре направления: медицина и фармацевтика, страхование и консультирование. Это значит, что здесь тоже будет легко устроиться на работу.
Где же тогда будет сложнее всего ее найти? Разумеется, там, где высокая конкуренция. Во-первых, это менеджеры высшего звена. У них в прошлом году было по 12 резюме на одну вакансию. Во-вторых, юристам — 8,8 резюме. В-третьих, госслужащим, людям творческих профессий — по 8,2 резюме на одну вакансию. В-третьих, бухгалтерам, финансистам и экономистам — по семь резюме на одну вакансию. В-четвертых, студентам и молодым специалистам. Здесь в прошлом году было десять резюме на одну вакансию, почти как у топ-менеджеров.
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