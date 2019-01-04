Россиянин заплатил более 1,5 миллиона рублей за авиаперелет в новогодние каникулы

Эксперты сервиса по поиску авиабилетов провели анализ и рассказали, в какие страны и города жители России чаще всего бронируют билеты в период новогодних каникул. Россияне покупали как самые дешевые билеты, так и дорогие. Например, за перелет в Ла-Пас бизнес-классом пара жителей столицы заплатила 1 536 408 рублей. Именно этот перелет стал самым дорогим в минувшем году. Следом за ним расположился москвич, пожелавший встретить Новый год на острове Шри-Ланка, заплатив 768 174 рубля. На фоне таких цен путешествие семьи из Новосибирска на Мальдивы не кажется таким впечатляющим. Семейная пара заплатила за путешествие 523 тысячи рублей.

Но не только заоблачными ценами могут впечатлять новогодние бронирования. Сервис подготовил и список направлений с максимально низкими ценами на авиаперелет. Например, самым дешевым направлением оказался Симферополь, путешественник заплатил за билет 1 842 рубля. Тем временем на 7 процентов увеличилась средняя цена бронирования билетов в новогодние каникулы и составила 18,4 тысячи рублей.