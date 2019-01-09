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Apple и Samsung в России повысили цены на технику 

РИА Новости + ещё 20 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Apple и Samsung в России повысили цены на свою продукцию, следует из данных на сайтах компаний.
Так, стоимость смартфонов iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, ноутбука Macbook Air, Apple Watch Series 4 на сайте Apple выросла примерно на 1,7% по сравнению с декабрем прошлого года. Например, цена на iPhone Xs выросла до 89,481 тысячи рублей с 87,99 тысячи рублей. Комментарием компании РИА Новости пока не располагает.
В пресс-службе Samsung, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что с 1 января 2019 года цены в онлайн-магазине компании на некоторые модели смартфонов были скорректированы с учетом изменения ставки НДС. Так, стоимость смартфона Galaxy Note9 128 Гб увеличилась на 2,1%, до 71,49 тысячи рублей.
По данным сайта Huawei, цена на одну из моделей свежего флагманского смартфона Mate 20 Pro c момента презентации в октябре 2018 года не изменилась (77,77 тысячи рублей). При этом стоимость серии Mate 20 снизилась до 47,77 тысячи рублей с 57,77 тысячи рублей.
По данным МТС за третий квартал, лидером по количеству проданных смартфонов в России является Huawei (28,3%). Доля Samsung и Apple составили 24,8% и 11,7% соответственно.
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Комментарии
Личный счет , В мире , Компании , Наука и техника , Рынки , Технологии , Экономика , Apple , РИА Новости
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