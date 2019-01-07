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Главред (Украина): Украина попала в ловушку бедности 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Украине по различным оценкам 50-60% населения находятся ниже черты бедности. Это означает, что страна попала, как говорят экономисты, в «ловушку бедности».
Суть ее в двух словах следующая. Бедность не позволяет получить хорошее образование. Плохое образование не дает возможность внедрять передовые технологии и поднять производительность труда. Без роста производительности труда ВВП на душу не растет. Значит, снова нет денег на образование. Круг замкнулся.
Экономисты уже на протяжении 40-50 лет пытаются найти рецепты, как вырваться из ловушки бедности. Всевозможные модели — неокейнсианские, неоклассические, институциональные, и т.д. — дают какие-то рекомендации. Но все они исходят из предпосылки, что экономика обладает неограниченным дешевым трудовым ресурсом, которому некуда выехать в поисках лучшей работы. Этот фактор, по мысли экономистов, даст возможность что в течении пару десятилетий заморозить зарплаты на уровне прожиточного уровня и принести в жертву одно поколение (как рабов) ради «запуска» двух-трех базовых отраслей, который потянут за собой всю экономику.
Но Украине даже эти жесткие модели не подходят, потому что украинцы массово выезжают на заработки за рубеж, и трудовые резервы тают просто на глазах. Как следствие, местные предприниматели вынуждены поднимать зарплату без реального увеличения производительности труда. Это приводит к инфляции, убыткам, потере конкурентоспособности и банкротству.
Чтобы избежать этого предприниматели вынуждены входить в альянс с чиновничеством, которое спасает бизнес бесплатным капиталом за счет воровства бюджетных средств или предоставления преференций и рент. Ну, в самом деле, не в идти же за кредитом под 25% годовых! Это и является главной причиной коррупции в стране. И это поясняет почему наши чиновники и силовики реально владеют всем более-менее значимым бизнесом в стране.
Без воровства бюджета экономика Украины быстро загнется. Поэтому любые попытки побороть коррупцию или контрабанду, отделить бизнес от власти и т.д. сейчас обречены на неудачу. Теоретической модели, которая бы позволила Украине вырваться из ловушки бедности, в экономике не существует. Никто не знает, что делать с экономикой Украины, даже МВФ. Поэтому бедность в Украине — это, увы, на многие десятилетия. А может быть навсегда.
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Комментарии571
Личный счет , Статьи , Экономика , Международный валютный фонд
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