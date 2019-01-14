Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.39
77.00
77.30
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
76.96
Индексы и котировки Brent
59.91
+0.23 Золото
1290.65
–0.09 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
14.01
1.1482
+0.0025
31.12
1.1457
10.01
30.12

Сбербанк повысил ставки по ипотеке 

Rambler News Service + ещё 54 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п., следует из информации на сайте банка.
Ставка на приобретение строящегося жилья теперь составляет от 8,5% годовых против от 7,5% ранее, ставка по кредиту на приобретение готового жилья составляет от 10,2%, ранее она составляла от 9,2%, рефинансирование ипотеки доступно по ставке от 10,9% против 9,9% ранее.
Глава Сбербанка Герман Греф 13 декабря допустил повышение ставок по ипотеке, он отмечал, что это будет зависеть от решений ЦБ.
14 декабря Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых. До этого ЦБ повышал ставку 14 сентября — впервые с декабря 2014 года.
Rambler News Service: последние новости
Потребительские цены в России за праздники выросли на 0,5% «Руспродсоюз» спрогнозировал скорый рост цен на продукты Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в 2018 году вырос на 4,6%
Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФРГ ответила США на угрозы по «Северному потоку-2»2
Британия объявила охоту на «грязные» деньги из России6
Зафиксирован рост цен на жилье
Рубль ждут кардинальные изменения276
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц8
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение