Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п., следует из информации на сайте банка.

Ставка на приобретение строящегося жилья теперь составляет от 8,5% годовых против от 7,5% ранее, ставка по кредиту на приобретение готового жилья составляет от 10,2%, ранее она составляла от 9,2%, рефинансирование ипотеки доступно по ставке от 10,9% против 9,9% ранее.

Глава Сбербанка Герман Греф 13 декабря допустил повышение ставок по ипотеке, он отмечал, что это будет зависеть от решений ЦБ

14 декабря Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых. До этого ЦБ повышал ставку 14 сентября — впервые с декабря 2014 года.