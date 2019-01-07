В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ 

В Госдуме поддержали предложение удвоить МРОТ до 25 тысяч рублей. Инициатива ранее поступила от Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).
Как считает зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, предложение ФНПР следует воспринимать как цель.
"Я считаю, что увеличение порога минимальной зарплаты не только будет приводить к более высоким темпам автоматизации производств, но и будет позитивно влиять на важные вопросы, например миграционные", — сказал депутат в интервью RT.
Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении МРОТ. Согласно указу главы государства, минимальный размер оплаты труда с 1 января повышен до 11 280 рублей в месяц.