Стало известно, какую купюру подделывают чаще всего в России

Подлинность купюры можно определить под лупой, на ощупь, под углом или на просвет.

Самой подделываемой купюрой в 2018 году стала пятитысячная банкнота, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, за год было изъято около 30 тысяч фальшивых купюр.

«По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По данным МВД, наибольший процент преступлений по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» зафиксировано в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Новосибирской, Тульской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Подлинность купюры можно определить под лупой, на ощупь, под углом или на просвет.