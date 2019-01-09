Цены в России пошли вверх

Россияне в первых числах января уже почувствовали рост инфляции

В новый год с новыми ценами. Стоимость продуктов уже выросла, подорожал алкоголь, а где-то и бензин. В чем причины повышения цен и что их ждет дальше в 2019 году?

Москвичка Мария в первые дни нового года на себе ощутила то, что называется «психологически важной отметкой». Она побывала и в супермаркете экономкласса, и в магазине, где цены повыше. Продукты подорожали. Старые же цены остались дома, в холодильнике.

«Купила в «Магните» привычную колбасу, в холодильнике остался кусочек той же самой колбасы с прошлого года, и выяснилось, что в 2018-м она стоила на 20 рублей дешевле. Но это еще не самый больной удар. Больше меня поразили цены на смузи в магазине «Вкусвилл». Раньше смузи стоил в районе 90 рублей, сейчас он перешагнул психологическую отметку в 100 рублей, и рука сначала потянулась его взять с полки, а потом передумала».

Цены начали расти еще в конце 2018-го, но было не очень заметно. Во-первых, сработал фактор конкуренции: перед Новым годом некоторые ретейлеры и поставщики старались не поднимать стоимость товаров. Во-вторых, были праздничные акции. Но в последние дни декабря все дешевое раскупили.

А с первого числа наступила новая реальность, которую ЦБ обозначил как разгон инфляции до 5,5% в начале года. Это и рост НДС, и падение рубля в декабре, которое сказалось на стоимости импортных продуктов, в первую очередь овощей и фруктов.

Еще один фактор — бензин. По соцсетям и СМИ разошлись фотографии с заправок с подорожавшим топливом — где-то на 60-70 копеек, а где-то и на рубль — и с комментариями нефтяников о том, что рост связан исключительно с повышением НДС на 2 процентных пункта. Примерно на столько в среднем и выросли топливные цены. А дальше по цепочке дорожают и продукты, замечает пресс-секретарь Руспродсоюза Ирина Нагайцева:

Ирина Нагайцева, пресс-секретарь Руспродсоюза: «Доля бензина в себестоимости продуктов растительного происхождения находится на уровне 13%, по картофелю — 14-16%. Доля бензина в себестоимости продуктов животного происхождения — порядка 4%. В некоторых крупных холдингах доля затрат на ГСМ в себестоимости превышает 20%. Таким образом, за счет роста логистических издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории».

Свою лепту внесли и еще будут вносить услуги ЖКХ. Они уже подорожали, а летом будет новое повышение. Заодно подорожал и алкоголь. Это связано как с падением рубля, так и с новыми минимальными ценами на спиртное, которые с 1 января повысились.

Вадим Дробиз , директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА): «Цены на алкоголь всегда ежегодно растут минимум на 5-7%, так же как и на все остальные продукты. Туда заложены все те же самые накладные расходы, стоимость сырья и так далее. Поэтому я не советую покупать водку в России дешевле 235 рублей. Нельзя покупать и коньяк дешевле 450 рублей, вы рискуете с вероятностью 90% нарваться на фальсификат даже в легальной рознице».