В России подорожало практически все

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Годом ранее инфляция составила 2,5%.

Продукты в 2018 году в среднем подорожали на 4,7%, при этом более всего дорожали яйца (в среднем по стране 25,9%) и сахар (28,3%). Также значительно подорожало мясо птицы (9,7%), цены на хлеб выросли на 5,2%.

Рост цен на непродовольственные товары составил 4,1%. К примеру, розничные цены на бензин в течение года выросли на 9,4%. Согласно соглашению российского правительства с участниками рынка, в 2019 году российские нефтяные компании могут повысить цены на бензин не более, чем на 1,7%. Однако с начала января топливо уже подорожало на 65-80 копеек за литр.

В лидерах роста отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. ТакК примеру, валидол стал дороже на 15,2%.

Цены на услуги выросли в среднем на 3,9%. В декабре на 11,6% выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования и стоимость услуг воздушного транспорта — на 4,4%. Туристические поездки стали обходиться дороже на 1,7-4,4%.

При этом эксперты считают, что граждане России оценивают «личную» инфляцию по крайней мере в два раза выше официальных показателей.