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В России подорожало практически все 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Годом ранее инфляция составила 2,5%.
Продукты в 2018 году в среднем подорожали на 4,7%, при этом более всего дорожали яйца (в среднем по стране 25,9%) и сахар (28,3%). Также значительно подорожало мясо птицы (9,7%), цены на хлеб выросли на 5,2%.
ЦБ отказался от доллара и потерял миллиарды
Рост цен на непродовольственные товары составил 4,1%. К примеру, розничные цены на бензин в течение года выросли на 9,4%. Согласно соглашению российского правительства с участниками рынка, в 2019 году российские нефтяные компании могут повысить цены на бензин не более, чем на 1,7%. Однако с начала января топливо уже подорожало на 65-80 копеек за литр.
В лидерах роста отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. ТакК примеру, валидол стал дороже на 15,2%.
Цены на услуги выросли в среднем на 3,9%. В декабре на 11,6% выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования и стоимость услуг воздушного транспорта — на 4,4%. Туристические поездки стали обходиться дороже на 1,7-4,4%.
При этом эксперты считают, что граждане России оценивают «личную» инфляцию по крайней мере в два раза выше официальных показателей.
Комментарии571
Личный счет , Видео , Росстат , Правительство РФ , Центральный банк России
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