Россиянам с долгом до 700 тыс. руб. хотят упростить процедуру банкротства

Минэкономразвития предлагает признавать банкротами людей с долгом не более 700 000 руб. без проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур. Такой законопроект, подготовленный министерством, был опубликован в конце декабря, пишут "Ведомости"

Право избавиться от долгов люди получили в октябре 2015 г. С тех пор банкротами были признаны более 80 000 человек (в том числе индивидуальные предприниматели), из них 30 000 человек — в 2018 г., следует из данных Федресурса.

Но для многих должников банкротство остается недоступным, пишет в пояснительной записке Минэкономразвития. Сейчас процедура обходится людям от 100 000 до 200 000 руб., объясняет партнер "Пепеляев групп" Юлия Литовцева, с принятием проекта стоимость может сократиться до 50 000–70 000 руб. Правда, коснется это немногих — в среднем долги людей превышают 700 000 руб., добавляет она.

Согласно законопроекту по упрощенной процедуре банкротства суд не будет проводить судебное заседание, арбитражный управляющий сможет не искать имущество должника, не анализировать его финансовое состояние и не искать признаки фиктивного банкротства. Должник сможет продать имущество, не проводя торгов, а если кредитор настоит на их проведении, он их и оплатит. В обычную процедуру банкротство может быть возвращено, если у должника найдутся "значительные активы".

Законопроект согласовывался со всеми заинтересованными ведомствами, говорит представитель Минэкономразвития, он освобождает добросовестных людей от непосильных обязательств.