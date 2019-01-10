Россиянам рассказали, что делать с рублями

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Эксперт дал совет россиянам о покупке валюты 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский порекомендовал россиянам перевести в валюту половину сбережений. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Голубовского, начать покупку валюты стоит уже в январе, так как после окончания зимы рост рубля может прекратиться. При этом половину рублевых накоплений эксперт посоветовал «приберечь», так как доллар в ближайшее время может подешеветь до 65 рублей.
Аналитик заявил, что в начале января рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018 года и росту цен на нефть.
Утром в четверг, 10 января, рубль немного снижался к доллару и евро. В первые минуты торгов на Московской бирже доллар стоил 66,8475 рубля, а евро — 77,2025 рубля. Российская валюта подешевела на фоне снижения нефтяных цен. Утром 10 января мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures стоили 60,83 доллара за баррель (на один процент ниже уровня закрытия предыдущих торгов).
Голубовский считает, что нефть будет расти, так как цены «гонит вверх» Саудовская Аравия, которой нужна нефть по 70 долларов за баррель.
Комментарии289
Личный счет , Видео , Московская биржа
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