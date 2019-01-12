Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

В России составили рейтинг профессий с самыми большими зарплатами. Топ-20 январских высокооплачиваемых вакансий обнародовала компания Headhunter

Из него следует, что врачи, айтишники, слесаря, программисты, авиаторы, финансисты, повара и руководители получают в России больше всех.

Первое место досталось вакансии врача-репродуктолога в Москве.

Ему предлагают от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ. От претендента требуется опыт работы не менее 3 лет в экстракорпоральном оплодотворении, сертификат специалиста по акушерству-гинекологии, опыт работы с УЗИ, ведение специального приема по бесплодному браку или гинекологической эндокринологии.

Не менее выгодно работать в сфере IT и на топливном рынке.

Зарплату от 500 тысяч рублей на руки предлагается IT-директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов.

Вакансию разработчика на языке Python в Москве работодатели оценили в четыре тысячи долларов США на руки.

Финансовый директор во Владивостоке может рассчитывать на 500 тысяч до вычета НДФЛ.

В топ-10 также вошли командир воздушного судна, директор по рекламе и маркетингу, коммерческий директор, старший разработчик программ на языке Java и стоматолог-ортопед.

В двадцатке самых высокооплачиваемых также вакансии стюардессы, управляющего санаторием, слесаря-реостатчика и др.