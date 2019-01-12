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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России 

Рамблер + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В России составили рейтинг профессий с самыми большими зарплатами. Топ-20 январских высокооплачиваемых вакансий обнародовала компания Headhunter.
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
Из него следует, что врачи, айтишники, слесаря, программисты, авиаторы, финансисты, повара и руководители получают в России больше всех.
Первое место досталось вакансии врача-репродуктолога в Москве.
Ему предлагают от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ. От претендента требуется опыт работы не менее 3 лет в экстракорпоральном оплодотворении, сертификат специалиста по акушерству-гинекологии, опыт работы с УЗИ, ведение специального приема по бесплодному браку или гинекологической эндокринологии.
Не менее выгодно работать в сфере IT и на топливном рынке.
Зарплату от 500 тысяч рублей на руки предлагается IT-директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов.
Вакансию разработчика на языке Python в Москве работодатели оценили в четыре тысячи долларов США на руки.
Финансовый директор во Владивостоке может рассчитывать на 500 тысяч до вычета НДФЛ.
В топ-10 также вошли командир воздушного судна, директор по рекламе и маркетингу, коммерческий директор, старший разработчик программ на языке Java и стоматолог-ортопед.
В двадцатке самых высокооплачиваемых также вакансии стюардессы, управляющего санаторием, слесаря-реостатчика и др.
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