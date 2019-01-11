В России взлетели тарифы ЖКХ

В наступившем году плату за жилищно-коммунальные услуги повысят дважды — 1 января и 1 июля. Раскрыта и информация о том, как выросли в 2018 году тарифы ЖКХ.

Согласно данным Росстата, 1 января оплата за коммуналку взлетела на 1,7% процента к июлю прошлого года. А с 1 июля текущего тарифы ЖКХ будут увеличены на 2,4% к настоящему моменту.

Сообщается и о масштабах роста в 2018 году. Так, жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 3,7%. Сильнее всего выросли тарифы ЖКХ на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение (5,7%, 5% и 4,4% соответственно). Плата за электричество поднялась на 3,9%, отопление — на 3,8%, газоснабжение — на 3%.

Об угрозе роста тарифов ЖКХ в конце декабря минувшего года заявил Минстрой России . Причиной возможного повышения платы за коммунальные услуги в ведомстве назвали проект Минэнерго о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в поддержку изменений.

Как писали "Дни.ру", ранее Росстат определил регионы, в которых больше всего трудностей с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ. Самыми проблемными регионами в этом отношении оказались области юга России.

Максимальное количество должников по услугам ЖКХ — в Ставропольском крае (33,8%). Также своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% — Чувашской Республики и Тывы.