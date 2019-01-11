Кипр взялся за деньги россиян

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Кипр взялся за деньги российских олигархов 

Lenta.ru 2 часа назад
Кипрские банки стали требовать от россиян предоставить информацию о своих источниках доходов, полученных в прошлом. Как сообщает Bloomberg, известно уже о двух таких случаях.
По информации агентства, речь идет о счетах бизнесменов, которые держали деньги на острове более 10 лет. Отмечается, что предприниматели не смогли предоставить банкам документы о доходах, полученных много лет назад, поэтому им пришлось закрыть свои счета.
По данным Центрального банка Кипра, стоимость банковских счетов, принадлежащих иностранным гражданам за пределами зоны евро, в основном российским, упала до 7,1 миллиарда евро в конце ноября 2018 года. Пик пришелся на конец 2012 года — тогда стоимость таких активов оценивалась в 21,5 миллиарда евро.
В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном. Российские власти заявляли, что санкции Евросоюза и закручивание гаек со стороны кипрского ЦБ привели к закрытию десятков тысяч российских счетов на острове.
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Комментарии180
Личный счет , Видео , ЕС , Казначейство США , Центральный банк России
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