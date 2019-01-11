Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.01
$
67.28
77.21
77.49
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
61.15
–0.65 Золото
1292.56
+0.04 РТС
1144.65
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1533
+0.0093
27.12
1.1440
08.01
27.12
14.12

В Росстате рассказали о темпах роста цен на яйца и овощи 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Цены на яйца и овощи в январе продолжили расти в РФ, следует из материалов Росстата.
"За период с начала месяца (с 1 по 9 января — ред.) цены на яйца куриные выросли на 1,7%", — говорится в отчете статистического ведомства.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,1%, в том числе на огурцы — на 8,4%, помидоры — 6,1%, капусту белокочанную — 4,6%, сказано в отчете Росстата за период с 1 по 9 января 2019 года.
По данным Росстата, в декабре 2018 года цены на яйца выросли на 15,4% по сравнению с ноябрем 2018 года, по итогам прошлого года яйца в России подорожали на 25,9%. Плодоовощная продукция за год стала дороже на 4,9%, за декабрь — на 8,9%. В группе плодоовощной продукции в декабре значительно подорожали огурцы — на 37,2%, помидоры — на 22,5%, капуста белокочанная — на 20%.
По сахару, рекордсмену в подорожании среди продовольственных товаров в 2018 году, рост цен существенно замедлился и составил за первые девять дней 2019 года 0,5%. За 2018 год цены на сахар-песок выросли на 28,3%.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии3
Личный счет , Экономика , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские банки начали расстраивать россиян163
Неподъемный груз: долги россиян обновили рекорд3
«Лукойл» зарегистрировал «дочку» в Нигерии
Берлин прояснил позицию по «Северному потоку-2»1
Риски рецессии в США выросли до максимума
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение