В Росстате рассказали о темпах роста цен на яйца и овощи

Цены на яйца и овощи в январе продолжили расти в РФ, следует из материалов Росстата

"За период с начала месяца (с 1 по 9 января — ред.) цены на яйца куриные выросли на 1,7%", — говорится в отчете статистического ведомства.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,1%, в том числе на огурцы — на 8,4%, помидоры — 6,1%, капусту белокочанную — 4,6%, сказано в отчете Росстата за период с 1 по 9 января 2019 года.

По данным Росстата, в декабре 2018 года цены на яйца выросли на 15,4% по сравнению с ноябрем 2018 года, по итогам прошлого года яйца в России подорожали на 25,9%. Плодоовощная продукция за год стала дороже на 4,9%, за декабрь — на 8,9%. В группе плодоовощной продукции в декабре значительно подорожали огурцы — на 37,2%, помидоры — на 22,5%, капуста белокочанная — на 20%.

По сахару, рекордсмену в подорожании среди продовольственных товаров в 2018 году, рост цен существенно замедлился и составил за первые девять дней 2019 года 0,5%. За 2018 год цены на сахар-песок выросли на 28,3%.