Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.30
77.15
77.39
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
60.74
+0.05 Золото
1289.47
+0.01 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1482
+0.0042
27.12
1.1440
08.01
27.12
14.12

В России резко подорожала мука 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России резко выросли цены на муку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.
По его словам, рост цен на муку это реакция на существенное подорожание зерна, которое произошло в начале декабря прошлого года.
«Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС», — сказал Рылько.
Он добавил, что между подорожанием зерна и ростом цен на муку всегда есть временной лаг, и в этот раз цены на муку «долго держались».
При этом директор ИКАР отметил, что подорожание муки может сказаться на стоимости хлеба, однако не будет иметь решающего значения. Гораздо больше на рост цен на хлеб повлияет повышение НДС.
Хлеб и хлебобулочные изделия облагаются льготным НДС в размере 10%, но влияние на цены может оказать рост НДС в других сферах, которые задействованы при производстве этой продукции, добавил Рылько.
Комментарии3
Личный счет , Дмитрий Рылько , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приступила к снижению добычи нефти
Сотни тысяч американцев остались без зарплат
Подсчитали — прослезились: россиян ошарашил рост цен41
Германия подсчитала убытки от санкций против РФ
Инфляция в январе может ускориться2
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение