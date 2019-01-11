В России резко подорожала мука

В России резко выросли цены на муку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько

По его словам, рост цен на муку это реакция на существенное подорожание зерна, которое произошло в начале декабря прошлого года.

«Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС», — сказал Рылько.

Он добавил, что между подорожанием зерна и ростом цен на муку всегда есть временной лаг, и в этот раз цены на муку «долго держались».

При этом директор ИКАР отметил, что подорожание муки может сказаться на стоимости хлеба, однако не будет иметь решающего значения. Гораздо больше на рост цен на хлеб повлияет повышение НДС.

Хлеб и хлебобулочные изделия облагаются льготным НДС в размере 10%, но влияние на цены может оказать рост НДС в других сферах, которые задействованы при производстве этой продукции, добавил Рылько.