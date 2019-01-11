ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста ставок

Банк России не исключил, что рост кредитных ставок, вызванных повышениями ключевой ставки, может в итоге привести к снижению спроса на ипотеку.

В ЦБ, как пишет РБК , называют ещё несколько факторов влияния на ипотечный спрос. Это динамика цен на недвижимость, доходы населения, уровень инфляции и срок кредитования.

В сентябре и октябре ипотечные ставки находились на исторически низком уровне. Они пошли вверх после сентябрьского повышения Центробанком ключевой ставки.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях за ноябрь составила 9,52%, в октябре она составляла 9,41%.