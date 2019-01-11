Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.30
77.15
77.09
Прогноз
09.01 – 16.01
$
68.00
77.50
Индексы и котировки Brent
60.54
–0.21 Золото
1287.53
–0.04 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1463
+0.0021
28.12
1.1442
08.01
27.12

ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста ставок 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Банк России не исключил, что рост кредитных ставок, вызванных повышениями ключевой ставки, может в итоге привести к снижению спроса на ипотеку.
В ЦБ, как пишет РБК, называют ещё несколько факторов влияния на ипотечный спрос. Это динамика цен на недвижимость, доходы населения, уровень инфляции и срок кредитования.
В сентябре и октябре ипотечные ставки находились на исторически низком уровне. Они пошли вверх после сентябрьского повышения Центробанком ключевой ставки.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях за ноябрь составила 9,52%, в октябре она составляла 9,41%.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство продолжает работу по установке льготных ипотечных ставок для российских семей. По её словам, недавно был подписан документ, подразумевающий снижение ипотечной ставки на Дальнем Востоке с 6% до 5%, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Пенсии «молчунов» автоматически переведут в НПФ ВЭБа Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам Пенсионерам добавили «на старость»
Личный счет , Татьяна Голикова , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсчитана стоимость шатдауна для США
Снятие санкций с «Русала» могут отложить
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам
Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин78
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение