Дворникам и курьерам посулили рост зарплат

В 2019 году компании могут начать конкурировать за сотрудников рабочих специальностей. Об этом сообщает Наталья Данина , руководитель проекта и директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, сказано на сайте портала.

По данным за 2018 год, меньше всего в Москве и в регионах получают специалисты сферы чистоты и благоустройства, гостеприимства, розничных продаж, хранения, обслуживания клиентов и некоторых других. Так, средняя зарплата специалистов и ведущих специалистов колеблется от 28890 до 49236 рублей в Москве и от 19107 до 28935 рублей в регионах.

«Однако тренды спроса на некоторых участников антирейтинга показывают, что за них вот-вот начнется серьезная конкуренция среди работодателей. Это неизбежно отразится и на зарплатных предложениях», — сказано в статье.

Отмечается, что в 2018 году был замечен высокий спрос на представителей «синих воротничков» — водителей, курьеров, рабочих. По сравнению с 2017 годом количество вакансий для рабочих выросло на 205 процентов, а на одну вакансию приходилось в среднем одно активное резюме. Данина ожидает, что в условиях дефицита кадров работодатели станут предлагать более высокую зарплату или комфортные условия труда.

В конце декабря аналитики портала «SuperJob.ru» назвали самые востребованные профессии в 2019 году. На первом месте оказались разработчики мобильных приложений для iOS и Android. Также спрос будет расти на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов. Кроме того, будут востребованы специалисты по тестированию/QA и аналитике данных.