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Эксперты рассказали россиянам о рисках финансовых продуктов и услуг 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты выяснили, в каком возрасте россиянам следует пользоваться услугами финансовых организаций, чтобы вероятность угодить в долги была минимальной, сообщает News.ru со ссылкой на исследования Национального агентства финансовых исследований и группы Qiwi. Лучше всех оценивают риски молодые люди в возрасте от 18 до 24-ёх лет, а после 35-ти общение с кредитными организациями небезопасно.
По результатам исследования, начинать знакомиться с банковскими картами, электронными кошельками и мобильным банком лучше всего в 19 лет. В 20 лет можно задумываться об открытии депозитов, в 22 — оформить первый кредит. Год спустя — в 23 можно будет воспользоваться услугами организаций по оформлению быстрых займов.
К таким выводам пришли специалисты, проведя опрос среди населения страны в 2018 году. Более половины респондентов назвали возрастной промежуток от 18 до 24 лет самым подходящим для оформления кредитов. Четверть опрошенных жителей страны предпочитают выстраивать отношения с банками в возрасте от 25 до 34 лет.
Исследователи выяснили, что после 35-ти лет россияне с опаской пользуются мобильным банком, электронными кошельками и страховыми продуктами. Руководитель образовательных программ Qiwi Елена Луценко уверяет, что это связано с консервативными взглядами взрослого населения страны, не всегда доверяющим современным платёжным технологиям.
Однако специалисты не связывают тенденцию с пожилыми людьми, которые имеют трудности с концентрацией внимания. По словам гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александра Шустова, речь идёт о гражданах страны, переживших кризисы 1998, 2008, 2014 годов, которые максимально осторожны в своих финансовых решениях.
Комментарии
Личный счет , Елена Луценко , Qiwi
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