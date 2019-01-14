Подсчитаны расходы россиян в новогодние праздники

ВЦИОМа Средние расходы россиян в новогодние праздники 2019 года составили 13 870 рублей на человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте

В прошлом году россияне потратили за каникулы немного больше — в среднем по 14 195 рублей. При этом фактические траты в 2019-м совпали с запланированными: в конце декабря 2018-го россияне планировали потратить в среднем по 13 755 рублей.

В этом году россияне потратили на подарки около 5 375 рублей, на новогодний стол — по 4 592 рубля, на туристические поездки, елки, рестораны и прочее — по 3 903 рубля.

В целом какие-либо праздничные траты совершили 98 процентов участников опроса. Только два процента респондентов вообще не тратились на празднование и каникулы.

27 процентов россиян получили в подарок конфеты, спиртные напитки или деликатесы, 24 процента — парфюмерию, косметику и бижутерию, а 17 процентам достались сувениры.

Довольны праздниками в этом году остались две трети россиян (69 процентов). В 2018-м довольных было больше — 73 процента.

Ранее сообщалось, что один килограмм салата оливье в преддверии Нового года обойдется россиянам на один рубль дешевле, чем год назад, — в 268,46 рубля вместо 269,56 рубля. Салат подешевел благодаря снижению цен на огурцы.