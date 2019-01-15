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В России вновь выросла средняя максимальная ставка по вкладам банков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России достигла в третьей декаде декабря 2018 года 7,43%. В начале месяца она составляла 7,38%, а в середине — 7,40%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
Отметим, что в последние дни декабря о промовкладах с повышенной ставкой объявил "Сбербанк".
Напомним, в топ-10 банков, ставки которых мониторит ЦБ, помимо "Сбербанка", входят ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк".
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