ЦБ обнаружил «серийных отправителей» денег за рубеж

ЦБ выявили операции населения, которые вызывают подозрения в уклонении от валютного контроля. Речь о денежных переводах за рубеж, скрывающих реальную предпринимательскую детальность. Это говорит о недостаточно качественном «противолегализационном» контроле со стороны банков, хотя признаки таких сомнительных операций очевидны. Об этом говорится в методических рекомендациях ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, документ подписан зампредом регулятора Дмитрием Скобелкиным.

В Центробанке проанализировали работу отдельных кредитных организаций, через которые проходят денежные переводы за рубеж. На основе этих данных в регуляторе выявили четыре признака сомнительных операций физлиц, направленных, по подозрению ЦБ, на уклонение от постановки на учёт в банках внешнеторговых контрактов в рамках валютного контроля.

Первый такой признак — люди отправляют деньги за границу через отделения или офисы банков, расположенные в крупных торговых местах либо вблизи таких мест, где в большинстве случаев нет контрольно-кассовой техники. Второй признак — деньги чаще всего переводят так называемые «серийные отправители». Это россияне, которые делают переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между отправлениями.

Третий признак, говорится в рекомендациях, — это большой размер переводов. Он превышает традиционные денежные отправления физлиц: перевод зарплаты, дарение, оказание материальной помощи и т.п., перечисляют в Центробанке. И четвёртый признак сомнительности таких переводов состоит в том, что деньги отправляются разным людям, но в одни и те же места.

Уровень «организации и осуществления внутреннего „противолегализационного“ контроля, несмотря на наличие очевидных признаков проведения клиентами сомнительных операций», недостаточен, делают вывод в ЦБ. Поэтому там рекомендуют банкам скорректировать «антиотмывочный» контроль за такими денежными отправлениями.

News.ru ожидает ответа Центробанка на вопрос об объёмах подобных сомнительных переводов в 2018 году.

По сути в Центробанке просят кредитные организации усилить «антиотмывочный» контроль, рассуждает руководтель банка из топ-30, пожелавший остаться. Усиливать «противолегализационный» контроль надо, ЦБ прав, продолжает собеседник News.ru. Дело в том, что люди отправляют сомнительные денежные переводы не только в крупных торговых местах, но и на рынках или из торговых центров.

«Банки должны тщательно регулировать процесс, поскольку сложно разграничить личные и бизнес-траты», — рассуждает банкир.

Однако полностью противодействовать физлицам сложно, поскольку проблематично проверить источник их денег с точки зрения длительных накоплений, да и человек может отказаться предоставлять такую информацию, резюмирует он.