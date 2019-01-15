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Названы самые комфортные страны для жизни на пенсии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты издания International Living опубликовали рейтинг стран, в которых заслуженный отдых пенсионеров будет наиболее комфортным. В тройке лидеров — Панама, Коста-Рика и Мексика, где стоимость жизни, уровень медицины и размер пенсий наиболее привлекательны.
Список возглавила Панама. Здесь безбедно жить пенсионерам можно на сумму от $1765 (118500 рублей) до $2890 (194200 рублей). На заслуженный отдых сюда приглашают всех иностранцев с учётом если их ежемесячные поступления составляют не меньше $1000 (67100 рублей).
На втором месте — Коста-Рика, где пенсионерам предлагают погрузиться в здоровый образ жизни. Пожилые люди здесь увлекаются йогой, дайвингом, верховой ездой и рыбалкой. На всё это только одному человеку потребуется $1500 (100700 рублей) в месяц.
Тройку лидеров замыкает Мексика. Пожилой супружеской паре на то, чтобы встретить старость достаточно будет $2500 (167900 рублей) в месяц на двоих. Этих денег хватит, чтобы питаться в ресторанах, посещать развлекательные заведения, а также регулярно наблюдаться у медиков.
Впрочем, эксперты отмечают, что наиболее доступной для пенсионеров признана медицина в Эквадоре. Жить здесь можно на $900, при этом для пожилых инстранцев здесь предусмотрены различные «льготы и скидки».
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