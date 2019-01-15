Денег нет: кто подаст России на бедность

Чиновники правительства РФ пытались убедить участников Гайдаровского форума в том, что бедных в России становится меньше, а пропасть между богатыми и бедными сокращается. Эксперты же пытались вернуть их к реалиям. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что нужны 800 млрд руб. для того, чтобы побороть в России бедность.

Социальной политике на Гайдаровском форуме, открывшемся во вторник, были посвящены сразу две панельные дискуссии. Российский вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась о том, что число проживающих за чертой бедности россиян сократилось на 0,5 процентных пункта.

Она напомнила, что в 2015-2016 годах уровень бедности по России составлял 13,3%, но затем доля бедных стала расти.

Голикова привела данные Росстата , согласно которым за девять месяцев 2018 года уровень бедности составлял 13,3%, что оказалось ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.

В позитивном ключе выступил и министр экономического развития Максим Орешкин

Чиновник оценил уровень неравенства в России, признав, что он остается недопустимо высоким, правда, тенденция к снижению присутствует.

«Здесь на позитивный тон настраивает та динамика, которая сейчас была продемонстрирована в обоих докладах по России, что уровень неравенства снижается. Но при этом абсолютно я согласен с посылом, что он остается недопустимо высоким», — признал министр.

При этом правительство, как утверждает Голикова, пересмотрит методику расчета прожиточного минимума. Как отмечается, новая схема должна быть готова к следующем году. Над этим работает группа чиновников и экспертов.

«Мы ожидаем получить результаты работы этой группы в 2020 году», — сказала Голикова.

Эксперты к официальной статистике по бедным относятся настороженно. Если, например, искусственно занизить сумму прожиточного минимума, то за чертой бедности может оказаться не так уж и много россиян.

Лилия Овчарова. Другой способ борьбы с бедностью исключительно бюрократическими методами — невключение в потребительскую корзину некоторых продуктов питания и одежды, лекарств (для пенсионеров), оплаты услуг за образование (для молодого поколения) и т. п., уточнила для «Газеты.Ru» директор Независимого института социальной политики, проректор ВШЭ

Чтобы побороть бедность в России нужны сотни миллиардов рублей, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Если полностью бедность побороть, точно раздать, каждый рубль, чтобы точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд рублей», — сказала министр.

То есть, 800 млрд рублей необходимо, «чтобы уровень бедности в стране стал нулевым». Тем самым Топилин дал понять, что таких сумм, учитывая ее размер, в бюджете нет. Зато он пояснил, как была рассчитана такая гигантская сумма.

«В семье прожиточный минимум — 20 тысяч, допустим, они получают все 18. У этой семьи (дефицит доходов — «Газета.Ru») 2 тысячи, у другой — 5 тысяч. Если все это суммировать, то это 800 миллиардов», — разъяснил министр.

Некоторые усилия по снижению бедности правительство тем не менее согласовало. Например, разработаны новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, заявила вице-премьер Голикова.

Например, увеличение периода действия льготной процентной ставки и списание части долга по кредиту за счет государства. Также семьи получат возможность получить субсидию исходя из размера ключевой ставки ЦБ , увеличенной на 4 п.п., добавила вице-премьер.

Сейчас максимальный срок действия программы субсидирования ипотечных ставок для семей составляет 8 лет. Топилин пообещал, что это ограничение будет снято.

«Сейчас срок кредита ограничен до восьми лет. Договорились о том, что эти ограничения будут сняты, то есть на сколько семья взяла ипотечный кредит, на столько программа будет погашать эту часть до 6%», — сообщил глава Минтруда.

Несмотря на объявленную властями «демографическую перезагрузку», к повышению рождаемости их усилия не привели. Наоборот, по данным Росстата, в России уровень рождаемости за десять месяцев 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с показателями 2017 года.

Согласно данным ведомства, с января по сентябрь 2018 года родились 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года появились на свет 1,27 млн человек.

Тем не менее, Россия, скорее всего, сможет выполнить майский указ президента, о сокращении уровня бедности к 2024 году вдвое, считают эксперты. При условии, что не будет повышена черта бедности, отмечает Овчарова.