Дорогое удовольствие. Брать ли ипотеку в этом году?

Крупнейшие российские банки объявили о повышении ставок по ипотеке. Несмотря на низкую инфляцию, россияне так и не получили дешевые — «как в Европе» — ипотечные кредиты.

2018-й стал для россиян годом ипотеки. Рекордный объем выданных кредитов — по предварительным итогам года он составит 2,7—2,8 трлн рублей, рекордно низкие ставки — в среднем на уровне чуть выше 10% годовых, а по некоторым продуктам ставка достигала однозначных значений.

По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, средняя ставка по ипотеке в 2018 году снизилась на 0,26 процентного пункта — с 10,87% до 10,61% годовых. При этом наименьшее ее значение отмечалось в III квартале 2018 года — 10,32% годовых.

Ставки уходят вверх

2019 год начался с повышения ставок по ипотечным кредитам в связи с тем, что Центробанк обозначил тренд на рост ключевой ставки. Так, на начало года, по данным Банки.ру, средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 10,83% годовых.

С 1 января 2019 года ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п. п. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Сбербанк тоже планирует поднять ставки по ипотеке, с 14 января, сообщило ранее агентство «Прайм» со ссылкой на источник в кредитной организации. Изменение составит 1—1,5 п. п.

Абсолют Банк, Промсвязьбанк и «ЮниКредит». Как сообщал Банки.ру, вслед за Сбербанком и ВТБ другие игроки также пересмотрят свои ипотечные ставки. Банк «Открытие» скорректирует ставки на 0,25 п. п., сообщили в пресс-службе кредитной организации. Готовятся к повышению Газпромбанк

Альфа-Банк пока сохраняет ставки по ипотеке на уровне прошлого года, ответили в пресс-службе кредитной организации. В Московском Кредитном Банке пообещали, что условия выдачи ипотеки не изменятся до конца января.

«Повышение ставок на этот раз более значительное — по прогнозам, до 1—1,5% против повышения в среднем на 0,6% в четвертом квартале 2018 года», — отмечает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова.

Активный рост средневзвешенной ставки мы увидим уже по данным за февраль — март 2019 года, прогнозирует ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

«Данные за январь могут не показать значительного прироста средней ставки, поскольку многие январские выдачи будут по старым условиям, так как банки при увеличении тарифов, как правило, сохраняют ставки по уже одобренным ипотечным заявкам. По нашим оценкам, средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в первом полугодии 2019 года», — говорит Щурихина.

По итогам года ставки могут увеличиться на 0,5—1,5 п. п. в зависимости от вида продукта и риск-политики конкретного банка, считает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов

Рынок станет слабее

Опрошенные эксперты полагают, что в этом году спрос на ипотечные кредиты по сравнению с 2018 годом снизится. На это повлияет как рост ставок, так и ужесточение требований к кредитам с низким первоначальным взносом, рост цен на жилье.

«Бурного роста ипотечного рынка в этом году ждать, скорее, не стоит: темпы кредитования снизятся. На это повлияет как повышение ставок, так и рост цен на недвижимость, вызванный снижением предложения и удорожанием себестоимости строительства», — указывает Ирина Простакова.

«Мы ожидаем, что ипотечный рынок в 2019 году покажет более слабые результаты, чем в 2018-м, — объем выдач не превысит 2,5 триллиона рублей. Снижению объемов кредитования будут способствовать рост ставок по ипотеке, увеличение цен на недвижимость, особенно в сегменте «первички» из-за перехода застройщиков на механизм работы через эскроу-счета вместо долевого финансирования с 1 июля, а также ужесточение с 1 января коэффициентов риска по ипотечным ссудам с первоначальным взносом менее 20%», — поясняет Щурихина.

«В 2019 году мы прогнозируем рост ипотечного портфеля банков на 15—17% по сравнению с 23% роста в 2018 году», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин

Брать ли ипотеку сейчас?

Откладывать приобретение недвижимости не стоит, поскольку ее стоимость будет возрастать, уверен Антон Павлов.

«Ставки на ипотечном рынке продолжают расти, и, вероятно, этот тренд сохранится как минимум до середины 2019 года, поэтому откладывать покупку недвижимости не стоит, если накоплен первоначальный взнос. Кроме того, по прогнозам большинства экспертов, квадратный метр также в этом году подорожает. По нашим ожиданиям, стоимость недвижимости может вырасти в этом году на 5—7%. По этой причине лучше зафиксировать действующие условия. Если же тренд развернется и ставки начнут снова снижаться, то есть возможность рефинансировать кредит. Большинство банков ввели данные программы в свои линейки. И хотя сейчас из-за роста ставок спрос на рефинансирование упал, но продукт снова может стать актуальным при снижении ставок», — советует эксперт.

Следующий виток снижения ставок будет во второй половине 2019-го — 2020 году.