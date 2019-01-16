Назван размер средней пенсии на Украине

По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.

Таким образом, размер средней пенсии составил чуть более 6 тысяч российских рублей, или около 90 долларов США.

При этом общая численность пенсионеров на Украине составила около 11,5 миллионов человек.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил о том, что за последние пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.