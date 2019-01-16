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Назван размер средней пенсии на Украине 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.
Таким образом, размер средней пенсии составил чуть более 6 тысяч российских рублей, или около 90 долларов США.
При этом общая численность пенсионеров на Украине составила около 11,5 миллионов человек.
Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил о том, что за последние пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Экономика , Виктор Медведчук , Международный валютный фонд
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