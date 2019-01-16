Россиянам, живущим без счетчиков, могут снизить плату за ЖКУ

В домах, где не установлены счетчики, рассчитывать плату за коммунальные платежи будут по-новому. Для россиян, у которых в квартирах не установлены приборы учета, плата за ЖКУ может снизиться. Госдума планирует отметить повышающие коэффициенты к нормативу потребления коммунальных услуг. Лидер СР Сергей Миронов пояснил, что если счетчики не установлены, то есть два метода определения нормативов — расчетный и аналоговый. Чиновники же, как правило, «вбухивают людям расчетный метод», придумывая при этом формулу, в которой никто не может разобраться. В результате потребители начинают платить за ЖКУ большие деньги. Что касается аналогового метода, то он более простой и прозрачный — если счетчиков нет, то нормативы рассчитываются по объемам потребления в доме с аналоговыми характеристиками, оборудованном счетчиками, пишет « Парламентская газета ». Такие поправки в законопроект Госдума рассмотрит сегодня, 16 января. Так, депутаты от «Справедливой России» предлагают внести поправки в ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, согласно которым, на законодательном уровне будет установлен приоритет применения метода аналогов при определении нормативов потребления. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, парламентарии также хотят разрешить гражданам не устанавливать счетчики в домах, которые признаны ветхими и в которых не будет проводиться капремонт.