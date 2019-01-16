Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»

Чубайс раскритиковал низкие цены на электричество

Экс-министр финансов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России вдвое ниже общемировых, что «равно энергорасточительности». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Чубайс сделал в ходе Гайдаровского форума. По его словам, Россия стала одним из самых энергорасточительных государств мира. Кроме того, из-за отсутствия экономического роста с 2014 года в стране не растет энергоэффективность.

Чубайс добавил, что эту проблему можно решить двумя способами, но они будут болезненными.

Первым способом является повышение цен. Однако глава Роснано отметил, что Россия — страна бедная, и «с плеча» поднимать тарифы было бы неправильно.

По его мнению, правильно, когда богатые жители платят больше, а для бедных цены не меняются. Он заявил, что на это направлена программа по социальным нормам потребления электроэнергии.

Вторым способом повышения энергоэффективности Чубайс назвал запреты. По его словам, на «лобовых запретах» основаны лучшие мировые практики.

Чубайс с апреля 1998-го по июль 2008 года возглавлял российскую энергетическую компанию РАО «ЕЭС России».

В октябре «Коммерсант» сообщал, что российское правительство снова попытается ввести социальную норму энергопотребления для граждан. Законопроект, разрешающий поднимать тарифы на электричество при превышении лимита, был заморожен в 2014 году. На заседании кабмина в сентябре 2018-го идею по введению соцнормы одобрили.

По новой схеме, соцнорму предлагается зафиксировать на уровне в 300 киловатт-час, ее будут оплачивать по базовому тарифу, потребление свыше этого лимита — по повышенному, а более 500 киловатт-час — по «экономически обоснованному». При этом объем потребления будет выделяться не на человека, а на «точку подключения».