Россияне спасают деньги от дедолларизации

За три месяца граждане РФ перевели за рубеж 12,3 млрд долларов.
С июля по сентябрь 2017 года россияне перевели за границу рекордную сумму денег — 12,3 млрд долларов. В Центробанке РФ отмечают, что такая сумма является квартальным максимумом за последние три года.
Около 30% переводов пришлось на страны СНГ, а остальная часть средств «ушла» в дальнее зарубежье. В Швейцарию соотечественники перевели 2,5 млрд долларов, в Австрию — 229 млн долларов, в Израиль — 125 млн долларов. Также переводы россияне делали во Францию и США.
Стоит отметить, что Центробанк уже порекомендовал финансовым организациям усилить контроль за переводами внушительных сумм за границу, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Эксперты же считают, что таким образом граждане пытаются сохранить свои валютные сбережения.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ноябре 2018 года ЦБ предупредил кредитные организации о скупщиках валюты. Выяснилось, что они снабжают деньгами обменные пункты, которые работают нелегально. Речь шла о 100 тыс. долларов. Так, ЦБ выявил сомнительные операции на финансовом рынке по обмену валюты.