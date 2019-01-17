Терпеть до августа: что будет с пенсиями в 2019 году

Антон Дроздов. Количество новых пенсионеров значительно сократится: из-за реформы в этом году на заслуженный отдых выйдут всего порядка 1 млн человек. Когда все пенсионеры получат проиндексированные выплаты за январь, что будет с индивидуальным пенсионным капиталом, а также стоит ли надеяться на увеличение выплат по маткапиталу на второго ребенка, в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Пенсионного фонда России

— В декабре 2018 года пенсионерам была начислена «двойная» пенсия. Сколько человек получили авансом пенсию за январь с 7-процентной индексацией?

— Речь идет не о двойной пенсии, а об индексации пенсий. Она является частью мер, связанных с исполнением указа об индексировании пенсии темпами выше инфляции. Индексация была проведена на 7,05%. И если в среднем по стране пенсия составляет 14 414 рублей, то получается где-то тысяча рублей прибавка.

Чтобы все пенсионеры получили в январе эту пенсию в обычные сроки, в конце декабря мы авансировали пенсии тем, у кого выплаты выпадают на первую половину января. Это 26 из 43,5 млн получателей.

Почта открылась 3 января и начала выдавать пенсии. С 9 января мы начали получать текущие доходы, использовать остатки и дальше дофинансировать тех, кто получает пенсию после 15 января.

Сейчас уже более 80% пенсионеров должны были получить эту повышенную пенсию. В течение этой недели мы завершим перечисление средств. В январе граждане получат деньги в срок и без сбоев.

В эту пенсию включено увеличение на 25% фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров со стажем в 30 лет в сельском хозяйстве. У нас таких 12 миллионов. Из них право на прибавку имеют 1 млн человек. 800 тысяч уже включены в списки. Эти средства им будут выплачены в январе.

— В среднем с этого года пенсии должны быть проиндексированы на тысячу рублей в месяц. Кто может рассчитывать на большую прибавку?

— Более высокую прибавку получили те, у кого была более высокая заработная плата, а также пенсия более 14 тысяч рублей. Как правило, это регионы с высокой зарплатой: все северные регионы, Москва.

Также это 80-летние пенсионеры, поскольку у них по достижении этого возраста автоматически начисляется вторая фиксированная выплата — это 5 300 рублей.

— Пенсионерам, которые продолжают работать, пенсии не индексируются. Как будут повышаться пенсии работающим пенсионерам в 2019 году — как обычно с 1 августа или обсуждаются другие варианты?

— Этот вопрос в прошлом году обсуждался вместе с изменениями в законодательство. Все осталось так, как есть.

Если пенсионер заканчивает работу, то его пенсия сразу увеличивается на все пропущенные индексации.

Что касается пересчета пенсии работающим пенсионерам, здесь ничего не изменилось. Их порядка 10 млн человек, если брать работающих одновременно. Если за год, то это порядка 15 млн Этим гражданам будут увеличены пенсии с 1 августа.

— Проиндексировать пенсии выше инфляции удалось за счет повышения пенсионного возраста. Сколько человек выйдет на пенсию в 2019 году и насколько это меньше, чем могло бы выйти, если бы реформа не была проведена?

— В этом году число будет не такое большое, поскольку граждане имеют право выйти на пенсию на полгода раньше, чем планировалось. То есть пенсионный возраст увеличивается на полгода.

В 2019-м на пенсию по возрасту выйдет примерно половина всех, кто должен был выйти по предыдущему законодательству. Из расчета, что в среднем за год назначается порядка 1,5 млн пенсий по старости, в 2019 году на пенсию всего выйдут 1,1 млн человек с учетом досрочников.

Эффект для бюджета ПФР от повышения пенсионного возраста — 3 трлн рублей за шесть лет. Но с учетом льгот по выходу на пенсию и зафиксированных на шесть лет параметров индексации мы потратим больше чем 5 трлн. Поэтому в итоге эффект для бюджета нулевой, экономии нет. Все средства направлены, даже на 300 млрд рублей больше, на индексацию пенсий неработающим пенсионерам.

— Как увеличатся социальные пенсии в 2019 году?

— С 1 февраля нам предстоит проиндексировать ежемесячные выплаты, которые получают 12,5 млн человек. Мы сейчас ждем от Росстата индекс инфляции.

С 1 апреля у нас будет увеличение социальных пенсий и пенсий приравненных категорий, кто получает за счет бюджета. Это 3,7 млн человек. Индекс — рост прожиточного минимума 2018 к 2017 году. Пока в бюджете заложен коэффициент 2,4. Если будет другой показатель, на него и проиндексируем.

— Обсуждение инициативы ЦБ Минфина о программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК) перенесено на 2019 год. Принимаете ли вы участие в обсуждении? При каких условиях поддержите программу?

— Мы участвовали в прошлом году при обсуждении концепции и основных параметров, но проект закона пока не направлялся на согласование в Пенсионный фонд, в социальный блок.

Пенсионная система не может базироваться на моносистеме в государстве, поскольку рынок труда очень сложный. Он состоит из работающих по найму и тех, кто занимается индивидуальной деятельностью. Появились самозанятые. Для каждой категории нужны свои инструменты.

Поэтому и пенсионная система должна быть в виде слоеного пирога, где базой должна являться солидарная часть, обеспеченная государством. Никто не может получать пенсию меньше прожиточного минимума. Для этого существуют федеральные, региональные доплаты. На федеральные в этом году мы потратим 86 млрд рублей.

Базовая система учитывает пенсионные взносы, пенсионные права. Мы присоединились к 102 конвенции, которая предусматривает 40% коэффициент замещения (Конвенция Международной организации труда предполагает пенсии по старости в размере % от предыдущего заработка работника — ред.).

Например, летчикам и шахтерам организации в рамках корпоративной системы доплачивают в Пенсионный фонд, и мы выплачиваем более высокие пенсии. Также развита добровольная система пенсионного обеспечения. Порядка 8 млн человек участвуют в этом.

Я воспринимаю систему индивидуального пенсионного капитала как некую дополнительную возможность для граждан, кто хочет иметь более высокую пенсию, или дополнительные источники дохода при выходе на пенсию раньше.

— Материнский капитал находится в ведении ПФР. В прошлом году список направлений, на что можно расходовать семейный сертификат, был расширен. Как это сказалось на объемах заявлений на оформление такого сертификата и куда больше всего тратятся средства?

— Мы уже выдали порядка 2,9 млн сертификатов. Было два важных решения. Первое — возможность направления средств маткапитала на дошкольное образование, присмотр, уход. Второе — на ежемесячные выплаты семьям с детьми, у которых на члена семьи приходится меньше полтора прожиточного минимума.

В итоге пропорция изменилась. До этого порядка 94% средств маткапитала шло на улучшение жилищных условий. За текущий год у нас 77% идет на жилье, 18% — на образование, включая дошкольное, присмотр и уход, 4% — на ежемесячные выплаты семьям.

— Какова динамика обращений за выплатами на второго ребенка из средств материнского капитала?

— В начале прошлого года и по итогам первого полугодия мы проводили опросы граждан, получающих материнский капитал. Около 9% их так использовали. Это где-то 41 тыс. человек.

— Сумма выплат на второго ребенка может увеличиться в текущем году?

— Все зависит от поведения граждан. Дело в том, что для некоторых привлекательным остается использование всей суммы маткапитала на улучшение жилищных условий, а не дробление. Это направление номер один. Второе — это обучение.

Увеличится ли размер выплаты, зависит от того, сколько человек изъявит желание направить сертификат на эту цель. В маткапитале идет конкуренция целей: жилье, образование и получение ежемесячного пособия.

— Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что возможности программы в вопросе использования средств будет расширяться, в том числе могут разрешить тратить на строительство дома в пределах СНТ. Обсуждается сейчас эта идея?

— Это направление не новое. У нас не было запрета на строительство (на привлечение средств маткапитала — ред.) на земельном участке индивидуальных домов. Законодательством определено, что можно строить на участке в СНТ дом для проживания. Значит, никаких особых изменений не требуется, и средства маткапитала можно направлять на эти цели. Главное, чтобы этот дом можно было зарегистрировать как жилое строение и там проживать.