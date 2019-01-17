Пенсионный фонд России (ПФР) сократит несколько тысяч сотрудников. Об этом в интервью РБК рассказал председатель ПФР Антон Дроздов.
«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал Дроздов.
По его словам, сокращения в 2019 году коснутся нескольких тысяч человек.
Дроздов рассказал, что ПФР в настоящее время работает над «дорожной картой» оптимизации, которая позволит централизовать обработку информации и сократить количество персонала на районном уровне.
Кроме того, фонд планирует активно использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит обслуживать граждан в удаленном доступе.
Как отмечает РБК, по информации на 2017 год, в ПФР числилось 108,8 тысяч сотрудников, абсолютное большинство из которых женщины.