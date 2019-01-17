Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Газпром обязали списать долги чеченцам
Газпром обязали списать долги чеченцам
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.58
$
66.79
75.82
75.94
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
61.21
+0.53 Золото
1292.47
+0.04 РТС
1157.06
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1382
–0.0017
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

В ПФР объявили о проведении массовых сокращений сотрудников 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) сократит несколько тысяч сотрудников. Об этом в интервью РБК рассказал председатель ПФР Антон Дроздов.
«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал Дроздов.
По его словам, сокращения в 2019 году коснутся нескольких тысяч человек.
Дроздов рассказал, что ПФР в настоящее время работает над «дорожной картой» оптимизации, которая позволит централизовать обработку информации и сократить количество персонала на районном уровне.
Кроме того, фонд планирует активно использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит обслуживать граждан в удаленном доступе.
Как отмечает РБК, по информации на 2017 год, в ПФР числилось 108,8 тысяч сотрудников, абсолютное большинство из которых женщины.
Комментарии25
Личный счет , Компании , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром обязали списать долги чеченцам
Новый год в копеечку: россияне потратили триллион
Затянуть пояса: ЦБ предсказал рост цен156
Мэй отказалась от поездки в Давос1
«Газпром» и Сербия смогли договориться
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение