В ПФР объявили о проведении массовых сокращений сотрудников

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал Дроздов.

По его словам, сокращения в 2019 году коснутся нескольких тысяч человек.

Дроздов рассказал, что ПФР в настоящее время работает над «дорожной картой» оптимизации, которая позволит централизовать обработку информации и сократить количество персонала на районном уровне.

Кроме того, фонд планирует активно использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит обслуживать граждан в удаленном доступе.

Как отмечает РБК, по информации на 2017 год, в ПФР числилось 108,8 тысяч сотрудников, абсолютное большинство из которых женщины.