«Ромир»: средний чек россиян в декабре вырос почти на 20 процентов

Средний чек россиян за один поход в магазин в декабре 2018 года из-за предпраздничных покупок вырос почти на 20% и достиг отметки 624 рубля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости

"В декабре индекс среднего чека традиционно демонстрирует годовой пик. В минувшем декабре размер единоразовой покупки в среднем в городах России составил 624 рубля. Месячный рост показал сразу 18,2%, а по сравнению с последним месяцем 2017 года чек прибавил 6,5%", — говорится в исследовании.

Таким образом, размер среднего чека в минувшем декабре превзошел значения двух предыдущих лет, но уступил уровню декабря 2015 и 2014 годов.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

В последнем месяце года средний чек рос во всех регионах России, но с разной интенсивностью, отмечается в исследовании. Наибольший рост предпраздничного чека был зафиксирован на Урале (плюс 26,5%) и на Дальнем Востоке (плюс 27%). Более чем на 20% чек вырос в Приволжском (плюс 24,5%) и Сибирском (плюс 20,3%) округах. "А вот в центре страны (плюс 18%), на северо-западе (плюс 15,9%) и на юге (плюс 16,2%) чек прибавил несколько меньше, чем в среднем по стране", — уточняется в документе.

Москвичи в своих единоразовых тратах прибавили меньше, чем жители других регионов страны. Показатель вырос на 15,6%, а сумма чека — с 713 до 824 рублей. За год рост чека составил 8,7%, поднявшись со значения 758 рублей. "Питерский чек в декабре достиг отметки в 801 рубль, что на 19,4% больше, чем месяцем ранее. А вот годовой рост оказался куда ниже, чем в Москве и в целом по стране, составив 5,5%. В декабре 2017 года средний чек на берегах Невы равнялся 759 рублям", — следует из результатов исследования "Ромир".

Средний чек в гипермаркетах РФ в декабре 2018 года вырос на 19,9% по сравнению с ноябрем. "Вероятно, россияне предпочитали перед праздниками крупную закупку в больших магазинах, что не замедлило сказаться на величине чека в этом канале", — говорится в исследовании. В магазинах среднего формата и у дома чек в декабре прибавил 11-14%. "И неожиданно оживились в декабре магазины, торгующие через прилавок, где средний чек вырос по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 15,5%", — отмечает "Ромир".