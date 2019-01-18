Россиян ждут похудевшие батоны и скукожившиеся упаковки

Любые прогнозы в сторону меньшей цифры являются ничем кроме как попытками успокоить население.

Цифра, которую озвучил экономист, складывается, как мозаика, из целого ряда факторов, ни один из которых не работает в сторону снижения темпов инфляции.

«Это рост НДС, это рост цен на топливо, это так называемая психологическая инфляция… Но главное, что неумолимо подталкивает инфляцию вверх — это фактор, о котором обычные граждане могут понятия не иметь, и это — политика Центробанка», — сказал он.

ЦБ РФ в декабре минувшего года уже поднял ключевую процентную ставку на 0,25%, до 7,75% годовых. В банке объяснили это сохранением неопределенности относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

Поскольку в течение 2019 года эти факторы никуда не исчезнут, можно уверенно предсказывать, что ЦБ до конца года снова повысит ключевую ставку, говорит Остапкович.

«Это означает удорожание кредитов для производителей, а значит, они неизбежно будут вынуждены закладывать эти дополнительные расходы в оптовые и розничные цены. Возможно, конечно, что магазины притормозят рост цен на продукты первой необходимости, а отбивать ценовую маржу предпочтут на деликатесных продуктах, продуктах премиум класса, алкоголе, табачных изделиях и тому подобных продуктах», — продолжает эксперт.

На практике (в магазинах) это будет выглядеть не только как появление пресловутых упаковок по девять яиц, но и в виде не столь заметных для публики приемов.

«Бьюсь об заклад, что из продажи почти исчезнет хлеб в виде целых буханок, а останется только нарезной. Потому что производители на хлебозаводе будут резать хлеб на десять ломтиков и один-два незаметно изымать. Фасованные, разливные продукты тоже незаметно похудеют», — говорит эксперт.

Этот процесс в среде западных экономистов получил неофициальное название «шринкфляция» (от английского shrink — скукоживаться). Так что скукоживающуюся экономику при одновременном падении доходов россияне в 2019 году увидят своими глазами.

«Надо понимать, что девять яиц и прочие «прелести» шринкфляции — это только начало, ведь прошло всего три недели нового года. А инфляция имеет тенденцию разгоняться в течение года», — предостерегает эксперт ВШЭ.

По прогнозу самого Центробанка, баланс остается смещенным в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля.