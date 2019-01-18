Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.44
$
66.60
75.66
75.85
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
76.96
Индексы и котировки Brent
61.94
–0.03 Золото
1285.30
–0.05 РТС
1166.54
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1404
+0.0001
04.01
1.1403
15.01
04.01
21.12

Россиян ждут похудевшие батоны и скукожившиеся упаковки 

Ридус 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Общий рост цен в 2019 году может составить как минимум 6%, сообщил «Ридусу» директор Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
Любые прогнозы в сторону меньшей цифры являются ничем кроме как попытками успокоить население.
Цифра, которую озвучил экономист, складывается, как мозаика, из целого ряда факторов, ни один из которых не работает в сторону снижения темпов инфляции.
«Это рост НДС, это рост цен на топливо, это так называемая психологическая инфляция… Но главное, что неумолимо подталкивает инфляцию вверх — это фактор, о котором обычные граждане могут понятия не иметь, и это — политика Центробанка», — сказал он.
ЦБ РФ в декабре минувшего года уже поднял ключевую процентную ставку на 0,25%, до 7,75% годовых. В банке объяснили это сохранением неопределенности относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.
Поскольку в течение 2019 года эти факторы никуда не исчезнут, можно уверенно предсказывать, что ЦБ до конца года снова повысит ключевую ставку, говорит Остапкович.
«Это означает удорожание кредитов для производителей, а значит, они неизбежно будут вынуждены закладывать эти дополнительные расходы в оптовые и розничные цены. Возможно, конечно, что магазины притормозят рост цен на продукты первой необходимости, а отбивать ценовую маржу предпочтут на деликатесных продуктах, продуктах премиум класса, алкоголе, табачных изделиях и тому подобных продуктах», — продолжает эксперт.
На практике (в магазинах) это будет выглядеть не только как появление пресловутых упаковок по девять яиц, но и в виде не столь заметных для публики приемов.
«Бьюсь об заклад, что из продажи почти исчезнет хлеб в виде целых буханок, а останется только нарезной. Потому что производители на хлебозаводе будут резать хлеб на десять ломтиков и один-два незаметно изымать. Фасованные, разливные продукты тоже незаметно похудеют», — говорит эксперт.
Этот процесс в среде западных экономистов получил неофициальное название «шринкфляция» (от английского shrink — скукоживаться). Так что скукоживающуюся экономику при одновременном падении доходов россияне в 2019 году увидят своими глазами.
«Надо понимать, что девять яиц и прочие «прелести» шринкфляции — это только начало, ведь прошло всего три недели нового года. А инфляция имеет тенденцию разгоняться в течение года», — предостерегает эксперт ВШЭ.
По прогнозу самого Центробанка, баланс остается смещенным в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля.
Ридус: последние новости
Почему россияне отказываются ходить в магазины Чубайс назвал цены на электричество в РФ неоправданно низкими Директор «ЖКХ Контроля» разрешила не оплачивать часть коммунальных услуг
Комментарии2
Личный счет , Статьи , Георгий Остапкович , ВШЭ , Центральный банк России , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На пороге третьей газовой войны: чего добивается Киев
Дерипаска заработал миллионы на санкциях США2
США могут обогнать РФ по добыче нефти
Россия затормозит экономику Белоруссии63
Россия рекордно заработала на экспорте7
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение