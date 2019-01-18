Смоленские депутаты предложили вслед за Чечней списать долги людей за газ

Депутаты Смоленской областной Думы направили обращение на имя прокурора с предложением подать в суд иск о списании с жителей области задолженности по платежам за газ. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Андрей Шапошников.

Парламентарии выступили с идеей изучить опыт прокуратуры Чеченской Республики, которая через суд добилась, чтобы компания "Газпром межрегионгаз Грозный" списала с жителей долг в размере девяти миллиардов рублей.

"Пусть изучат опыт чеченских коллег и обратятся в суд с аналогичным иском. У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял", — написал Шапошников.

Он добавил, что таким образом намерен "проверить на деле" конституционные принципы.

"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — заявил депутат радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что районный суд Грозного обязал местное отделение “Газпрома” списать задолженность жителей за газ в размере девяти миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию".

В ведомстве отметили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную.