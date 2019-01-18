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Смоленские депутаты предложили вслед за Чечней списать долги людей за газ 

РИА Новости + ещё 9 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутаты Смоленской областной Думы направили обращение на имя прокурора с предложением подать в суд иск о списании с жителей области задолженности по платежам за газ. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Андрей Шапошников.
Парламентарии выступили с идеей изучить опыт прокуратуры Чеченской Республики, которая через суд добилась, чтобы компания "Газпром межрегионгаз Грозный" списала с жителей долг в размере девяти миллиардов рублей.
Жителям Чечни "простят" миллиарды долгов
"Пусть изучат опыт чеченских коллег и обратятся в суд с аналогичным иском. У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял", — написал Шапошников.
Он добавил, что таким образом намерен "проверить на деле" конституционные принципы.
"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — заявил депутат радиостанции "Говорит Москва".
Ранее стало известно, что районный суд Грозного обязал местное отделение “Газпрома” списать задолженность жителей за газ в размере девяти миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию".
В ведомстве отметили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную.
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Комментарии48
Личный счет , Экономика , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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