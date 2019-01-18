В России начали продавать яйца поштучно

В магазинах Вологодской области яйца начали продавать поштучно. Об этом сообщает местное информационное агентство «Вологда Регион».

Продажи яиц по одной штуке начались еще в декабре 2018 года, поводом стал резкий скачок цен на этот продукт. Поштучную продажу зафиксировали, в частности, в поселке городского типа Шексна. Главный редактор местной газеты «Звезда» Елена Изюмова подтвердила, что если раньше стоимость яиц рассчитывалась десятком, то теперь — по одной штуке.

«Одно яйцо категории «Отборное» производства Ярославской области стоит в Шексне 7 рублей 70 копеек», — рассказала она.

Более того, на фоне скандала с упаковками размером в 9 яиц на прилавках магазинов появились упаковки с восемью яйцами. Купить такую упаковку можно, например, в магазинах «Сигма» в Петразаводске. Выпускаются они под брендом «Праксисис» компании «Лотос Гурман». В Москве такую упаковку можно приобрести в магазинах сети «Алые паруса».

Падение покупательной способности населения привело к тому, что компании начали искать уловки для россиян, с целью сохранить привычные цены на товары, сокращая при этом объем продуктов. Так на прилавках появились упаковки с девятью яйцами, пивные банки объемом 0,45 литра, упаковки круп в 900 граммов и пакеты молока в 0,95 литра.

«Девяток яиц» произвел фурор в российской медиасфере и превратился в мем, на этом фоне законодатели даже предложили на федеральном уровне закрепить стандарты упаковок, чтобы производители не обманывали покупателей.