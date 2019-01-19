Понять и простить: регионы просят списать долги за газ

Чувашская Республика и Смоленская область вслед за Чечней простят списать им долги за газ. Аналогичные шаги по списанию коммунальных долгов могут быть предприняты в Свердловской области. Хотя не исключено, что после такого резонанса властям будет проще пойти на отмену решения в Чечне, чем объяснять другим регионам почему где-то можно не платить, а где-то — нельзя.

Уже несколько регионов вслед за Чечней попросили списать долги населения за газ.

По мнению депутата Дмитрия Ионина, прокуратура Чечни создала прецедент для списания коммунальных долгов на основании опасности социального взрыва в случае их взыскания с населения.

«Фактически социально-экономическая ситуация сегодняшнего дня давно перевела тему платежей за ЖКХ из рыночных отношений в социально-политические. Просто прокуратура в Чечне впервые признала это де-факто. Поэтому логично, что обратив на это внимание другие регионы начали говорить «мы тоже хотим». Это правильно. По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление, жителям Свердловской области. Потому что сумма астрономическая. И я, как депутат от этой территории, основываясь на чеченском прецеденте также настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично», — отметил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что в Свердловской области долги за отопление составляют 8,6 млрд рублей.

«И то, и то — коммунальные услуги. И то основание, на котором принято решение в Чечне, может относится к оплате любого вида энергоресурсов», — рассказал Ионин «Газете.Ru».

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что дебиторская задолженность на 1 октября 2018 года в целом в сфере ЖКХ составляет 1 трлн 298 млрд рублей.

По данным Росстата, коммуналка отъедает у семей все большую часть дохода, и они не в состоянии ее оплачивать. В 2014 году долги населения по коммуналке составляли 111 млрд рублей. В 2015 году — 135,8 млрд В 2016-м — 270 млрд В 2017-м, по данным Минстроя, долги достигли 645 млрд рублей.

Напомним, что примеру Чеченской Республике, которая попросила списать долги населению за газ, последовали Чувашская республика и Смоленская область.

«ЧР — ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные #долги за #ГАЗ. Ну, в Чечне #прокуратара выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору ЧР В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала #Газпром в #Чувашия», — говорится в сообщении, которое член Госсовета Чувашии Константин Степанов разместил 18 января на странице в ВКонтакте.

По данным компании «Газпром межрегионгаз Чебоксары», долг за потребление природного газа в Чувашии на конец 2018 года составляет порядка 3 млрд рублей.

Напомним, что ранее районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Чеченской Республики, которая выступала истцом по этому делу.

Требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты, отмечают в ведомстве.

Согласно выводам прокуратуры, данная задолженность является безнадежной, а попытки ее взыскать создавали в обществе социальную напряженность. «Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность населения», — говорится в заключении.

Сразу после событий в Чечне представители фракции КПРФ в парламенте Смоленской области обратились в прокуратуру с предложением выступить истцом в суде, чтобы отменить долги населения за газ перед компанией «Газпром межрегионгаз Смоленск». Аргумент депутатов для списания — во избежание социального недовольства в регионе.

В депутатском обращении коммунисты Валерий Кузнецов , Андрей Шапошников и Александр Степченков предлагают прокуратуре Смоленской области изучить «чеченский опыт», сообщают местные СМИ. Сумму задолженности они не уточнили.

после такого резонанса власти будет проще пойти на отмену решения в Чечне, чем объяснять другим регионам почему где-то можно не платить, а где-то — нельзя.

18 января стало известно, что «Газпром» не готов просто так простить долги населению. Даже если это решение принято органом судебной власти.