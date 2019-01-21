Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
62.58
+0.00 Золото
1282.33
–0.08 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.1377
–0.0064
08.01
1.1441
17.01
07.01

Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в 2018 году достигло 2208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 миллиарда долларов ежедневно, свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.
По данным организации, прирост благосостояния этой группы людей за год составил 900 миллиардов долларов, и на сегодняшний день состояние миллиардеров является наибольшим за все время. Отмечается, что в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.
Одновременно организация фиксирует и другой тревожный тренд: по данным Oxfam, финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Сравнивая полученные результаты, организация сделала вывод, что состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 миллиарда человек.
Так, в исследовании отмечается, что состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов, и теперь лишь 1% его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.
Oxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации — решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
Личный счет , Джефф Безос , Amazon
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики продуктов просят власти надавить на торговые сети
Германия обозначила позицию по «Северному потоку-2»4
Отток на Запад: почему Россия всех кредитует19
Украина назвала четыре шага к энергонезависимости3
Уровень потребления в России вернулся к докризисному102
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение