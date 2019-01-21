Мультимиллионеров прибыло: как и где платить налоги на выигрыш в лотерею

С наступлением Нового года в стране стало на два лотерейных мультимиллионера больше. Новогодний тираж «Русского лото» сделал обладателями сумм по 500 млн рублей двух россиян: жителей Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

В середине прошлой недели стало известно имя одного из победителей грандиозного новогоднего тиража «Русского лото». Им стал 35-летний Николай Мирошниченко из Свердловской области, по профессии водитель. Характерно, что он далеко не сразу вышел на связь.

Оказалось, что Николай и его супруга Оксана забыли про купленный билет и проверили результаты тиража позже.

Однако, как только награда нашла своего героя, дискурс перешел в практическую плоскость: какие налоги и в каком размере нужно заплатить, кто именно это обязан делать и в какие сроки. Ведь сумма выигрыша серьезная, важно быть информированным.

Платятся ли с этих выигрышей налоги, и если да, то сколько, попыталась выяснить «Газета.Ru»

Оказалось, что все не так уж запутанно

Если обратиться к Налоговому кодексу, то выигрыш в государственной лотерее приравнивается к обычному доходу физлица и облагается налогом в 13%. А если счастливчик нерезидент Российской Федерации, тогда придется заплатить 30%.

Нынешнее законодательство предусматривает, что все обязанности по уплате налога на выигрыш в лотерею от 15 тыс. руб. закон возлагает на лица, выплачивающие эти выигрыши. Таким образом, для тех граждан, сумма выигрыша которых равна или превышает 15 тыс. руб., налоговым агентом в соответствии с законом выступает лицо, которое выплачивает выигрыш.

На практике это означает, что Николай Мирошниченко будет освобожден от бумажной волокиты.

Ему не придется самому оформлять налоговые декларации и обращаться в налоговые органы по месту жительства. Житель Свердловской области сразу получит на руки выигрыш за вычетом налога на доход (в нашем случае на выигрыш). А все перечисления в налоговые органы за него осуществит лицо, которое этот выигрыш выплачивает.

Что же касается получения самого выигрыша, то Мирошниченко станет его обладателем не позднее, чем через полгода с момента предъявления билета.

Но как же быть тем, кто выиграл скромную сумму?

Если выигрыш составляет менее 15 тыс. рублей, победителю предстоит самостоятельное оформление налоговой декларации. Участник лотереи может лично обратиться в налоговый орган по месту жительства. Узнать, куда именно стоит идти, можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Платить лично или онлайн

Можно, конечно, никуда и не ходить, а просто заполнить декларацию о доходах онлайн на портале госуслуг или скачав на сайте ФНС специальную программу. Подав декларацию, нужно самостоятельно уплатить налог — опять-таки в любом отделении банка или онлайн.

Если уже сложилась привычка платить лично, то перед походом в отделение банка на сайте ФНС необходимо будет сформировать квитанцию для оплаты: нужно выбрать налоговый орган, после чего реквизиты банка отобразятся автоматически.

Далее следует указать ФИО, адрес проживания и сумму налога. После этого останется лишь распечатать квитанцию и зайти в банк. Для оплаты же онлайн вам понадобятся реквизиты вашего отделения налоговой инспекции. Эта информация также доступна в интернете.