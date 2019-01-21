Инвесторы рассказали о перспективных отраслях для вложений в 2019 году

Российские инвесторы в разговоре с Rusbase поделились своими предположениями о том, в какие отрасли стоит вложиться в 2019 году.

Эксперты сошлись во мнении, что перспективными станут разработки в следующих сферах: B2B— и SaaS-сервисы, искусственный интеллект, VR/AR, биотех, финтех, фудтех, e-commerce, образование и интернет вещей.

Отдельно отмечается потенциал блокчейна, который продолжит развиваться не в контексте криптовалют, а как технология для улучшения сервисов.

«Я думаю, мы увидим возврат блокчейна, и он уже не будет подаваться под соусом криптовалют, а будет восприниматься большинством так, как и должен был изначально, — как технология, которая может значительно улучшить и упростить архитектуру многих сервисов из самых разных индустрий», — рассказала управляющий партнер в Starta Ventures Екатерина Дорожкина.

Инвесторы подчеркивают, что перспективность отрасли не гарантирует успех работающего в ней проекта, так как в любом стартапе стоит смотреть не на используемую им технологию, а на качество продукта и потенциал команды.