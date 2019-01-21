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Набиуллина раскрыла детали реформы пенсионных накоплений 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приоритетным направлением для ЦБ и пообещала, что новая система будет понятной и простой. Об этом сообщает РИА Новости.
Набиуллина рассказала, что ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан и средств работодателей, которые будут софинансировать взносы своих сотрудников. И граждане, и компании будут получать налоговые льготы за отчисления в систему ИПК.
Глава ЦБ подчеркнула, что средства ИПК защитит система гарантирования пенсионных накоплений. Накоплениями можно будет управлять дистанционно через онлайн-сервисы.
РИА Новости отмечает, что накопления ИПК будут собственностью граждан. Стартовым капиталом могут стать отчисления на накопительную часть пенсии, собранные по старому механизму.
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что систему ИПК власти смогут запустить с 2020 года. В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию.
ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах. Размер отчислений ограничен не будет.
Власти рассматривали два варианта вступления граждан в систему ИПК: автоподписка (автоматическое включение «молчунов» в окологосударственный фонд с возможностью отказа) и авторегистрация (включение через работодателя). Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.
Комментарии11
Личный счет , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости
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