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Долги населения РФ перед «Газпромом» за поставленный газ составляют около 38 млрд руб 

Прайм + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Долги россиян за газ, поставленный "Газпромом", на 1 декабря прошлого года составил 37,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в "Газпром межрегионгазе".
"Просроченная задолженность населения на 1 декабря 2018 года — 37,9 миллиарда рублей", — заявили в компании.
На 1 января 2018 года просрочка составляла 30,1 миллиарда рублей.
Заводской районный суд Грозного в середине января по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. "Газпром" назвал решение противоречащим действующим правовым нормам и несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в понедельник подала апелляционную жалобу на это решение, а во вторник Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании против списания долгов населения за газ, назначив в региональном ведомстве служебную проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".
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Комментарии
Личный счет , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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