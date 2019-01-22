В России хотят ввести штрафы за ошибки в реестре инвалидов

Чиновники, которые допустят ошибки при внесении сведений в федеральный реестр инвалидов или будут не вовремя вносить эти сведения, должны будут заплатить штрафы. Первый раз 10-20 тысяч рублей, если ошибутся повторно, то уже до 30 тысяч рублей.

Автором инициативы выступило Правительство, отметив, что отсутствие или искажение сведений в Федеральном реестре инвалидов может привести к невозможности получить ими необходимые социальные услуги. «С 1 января 2018 года их оказание производится в соответствии с информацией из Федерального реестра инвалидов», — уточнил кабмин.

По данным Пенсионного фонда РФ, в России проживает более 12 млн инвалидов. В реестре отображается информация о денежных выплатах, мерах их социальной поддержки, а также о ходе реализации их индивидуальной программы реабилитации.