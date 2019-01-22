Россиянам готовят «замену» Сбербанка

Большой идейный спор ЦБ и Сбербанка

Регулятор намерен решить проблему монополии на рынке быстрых переводов. С таким заявлением выступила Эльвира Набиуллина . Сейчас Банк России создает собственную систему платежей. Заменит ли она россиянам сервисы Сбербанка

Центробанк намерен решить проблему монополии на рынке быстрых переводов, заявила Эльвира Набиуллина. Глава регулятора не стала уточнять, о какой монополии идет речь. Впрочем, это и не требуется.

По данным ЦБ, как недавно писал «Коммерсантъ», 94% рынка быстрых платежей принадлежат Сбербанку. Его мобильным приложением пользуются более 40 миллионов россиян. Это больше половины всего экономически активного населения.

Даже если не знать статистику, кажется, что карта Сбербанка есть у всех: у школьника, которому родители кладут на нее деньги на карманные расходы, у его репетитора, который получает на карту деньги за уроки, у таксиста, с которым можно легко расплатиться за поездку. Список можно продолжать бесконечно. Но ЦБ хочет покончить с монополией.

Василий Солодков: Сейчас регулятор создает собственную систему быстрых платежей, к которой обяжет подключиться все банки. По сути, одна монополия может смениться на другую, прогнозирует директор банковского института Высшей школы экономики

Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики:

«Для того чтобы система эффективно работала, должна быть нормальная конкурентная среда. Если бы у нас на этом рынке было несколько реальных участников, очевидно, и комиссии бы снижались, и качество услуги росло бы. А так никаких мотивов для того, чтобы качество услуги для клиентов улучшалось, не видно, любая монополия не стремится к развитию».

Этот спор носит идеологический характер. С одной стороны, на Сбербанк приходятся примерно 70% финансового рынка страны. И столько же процентов россиян, по данным самого банка, пользуются его услугами.

Сбербанк, у которого больше 14 тысяч отделений, о себе скромно пишет на официальном сайте: «Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики». Но с другой стороны, он всегда был главным банком страны, и он первый, кто создал такую систему переводов для россиян. Она простая для пользователя и действительно хорошо работает. У нее, как и у любой системы, бывают сбои, но, к чести банка, они не такие уж и масштабные, и их быстро устраняют. И все это в том числе и личная заслуга Германа Грефа , который 11 лет назад принял дела в совсем другом состоянии.

Максим Осадчий: Для сравнения: в мире есть естественная монополия Microsoft , бороться с ней можно сколько угодно, но ничего лучшего пока не придумали. Другое дело, что Сбербанк хорошо зарабатывает на переводах, замечает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Сбербанк на переводах денег физлицами за 2018 год заработал 37,8 млрд рублей, а доходы от переводов без открытия банковских счетов составили 9,4 млрд рублей, то есть около 50 млрд рублей в сумме, при том что чисто комиссионный доход за все операции клиентов Сбербанка в 2018 году составил 429 млрд рублей. То есть у Сбербанка может быть забрана весьма солидная часть пирога».

Забавно то, что ЦБ свою обязательную систему только создает, а у Сбербанка она уже несколько лет успешно работает. Причем в рамках одного региона переводы между физлицами бесплатные, ЦБ же будет брать комиссию, которую банки явно переложат на клиентов.

Но и этим нововведения, вероятно, не закончатся. Частные банки заговорили и о зарплатном рабстве, которое, по их мнению, до сих пор существует. И, естественно, тоже напомнили о Сбербанке, потому что половина работающих россиян получает зарплату на его карты. И все та же система ЦБ, возможно, поможет ситуацию поменять. На ее основе можно создать единый расчетный центр, чтобы перечислять зарплату на любой счет.

Теоретически в этом большом идейном споре больше шансов у ЦБ как у регулятора. Но что если система будет создана, все к ней подключатся, а граждане все равно отдадут предпочтение Сбербанку? Не из вредности, а потому что привычно и удобно.