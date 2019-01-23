Цена «быстрых» денег: клиенты МФО станут изгоями

Клиенты МФО рискуют не только попасть в долговую яму из-за высоких процентов за пользование «быстрыми деньгами», но и надолго лишиться возможности получить серьезную ссуду в традиционном банке. По данным бюро кредитных историй, солидные финансовые учреждения с опаской кредитуют таких граждан и часто отказывают им займах, особенно когда речь идет о крупных суммах — на покупку жилья или автомобиля. В этом случае даже полное отсутствие кредитной истории выглядит лучше, чем погашенная, а тем более действующая задолженность в МФО.

В самом выгодном положении оказываются те, у кого в активе есть несколько успешно закрытых кредитов в респектабельных кредитных учреждениях. Таким клиентам банки не только охотно одобряют заявки, но и выделяют гораздо больше денег, чем запрашивает сам потенциальный заемщик. Например, в прошлом году сумма среднего кредита наличными выросла до рекордного за три года уровня — до 264 тыс. рублей (+25% к 2017 году). При этом сами граждане в среднем просили всего 168 тыс. рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро, подготовленных для «Известий»

В банках не скрывают, что наличие в кредитной истории займов МФО — тревожный сигнал, пишет «Коммерсант». «Если у заемщика есть задолженность перед МФО, то чаще всего это затрудняет получение потребительских кредитов на крупные суммы в банках», — сообщили изданию в «Русском стандарте». В Абсолют-банке добавили, что опыт кредитования в МФО не рассматривается как основание для отказа, но учитывается при принятии решения.

Красный флажок

Сам факт обращения в любую МФО является для банка важным сигналом — заемщик изначально знал, что по каким-то причинам, скорее всего, не получит одобрения в крупной компании с высокими требованиями. Ведь действительно, кредитование в МФО настолько невыгодно, по сравнению со всеми банковскими продуктами, что в большинстве случаев является крайним вынужденным шагом, отмечает трейдер-аналитик компании «ФинИст» Евгений Васильев

«Вот кредитную карту с небольшим лимитом подобному клиенту можно выдать — он ведь наверняка будет активно ее использовать. Но на рейтинге для выдачи автокредита или ипотеки отметка о подобном займе может сказаться разрушительно», — сказал он «Ридусу».

В сегменте кредитных карт и кредитов «на чайники» опыт займов в МФО может даже оказаться плюсом. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2018 году таким претендентам одобрялось в среднем 17,6% карточных заявок, и всего 13% у лиц с девственной кредитной историей. Еще заметнее разница в POS-кредитовании — 17,6% и 7,8% соответственно.

А вот средний уровень одобрения ипотеки для заемщиков без кредитной истории составил 75,1%, тогда как с опытом в МФО — 58,7%. В автокредитовании у тех, кто впервые обратился за заемными средствами, одобрялось 43% заявок, у клиентов МФО — 32,7%. По кредитам наличными, где суммы очень разнятся, у заемщиков без истории и с наличием в ней записей МФО шансы равны — 29,9%.

В опыте общения с МФО банки видят критерий ненадёжности. Банкиры считают, что если человек пользовался услугами подобных организаций с их «драконовскими» условиями, то он делал это вынужденно, не имея возможности обратиться в более респектабельное учреждение из-за сложностей с доходами, работой, долговой нагрузкой и т. д., согласен с коллегой ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«В большинстве случаев это, очевидно, справедливо. Но далеко не всегда. Ведь человек после займа в МФО, чаще всего срочного, вполне мог устроиться на работу, иметь более стабильный доход, поправить здоровье (часто за микрозаймами обращаются в случае острой необходимости для лечения). Но имея такую своеобразную «чёрную метку», человек рискует никогда не выбраться к статусу «цивилизованного» клиента банка. Это только увеличивает его риски непогашений и закредитованности», — предупреждает он.

Но у банков своя правда, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . По его словам, в МФО обращаются люди, чьи заёмные ресурсы в отношении традиционных банков, как правило, исчерпаны. Проще говоря, в какой-то момент своей жизни они не смогли адекватно рассчитать свои возможности и (как правило, случайно) оказались в категории недобросовестных заёмщиков.

«Даже если впоследствии такой кредит был погашен, сам тот факт, что данный гражданин хотя бы однажды плохо рассчитал свои возможности, уже для банка является отчётливым «красным флажком»», — поясняет аналитик.

Ремонт, инфляция или старые долги?

В целом кредитование населения в прошлом году росло практически по всем направлениям, как с точки зрения фактического количества выданных займов, так и по размеру сумм, отмечает Васильев.

Что касается кредита наличными, одной из важнейших причин, хоть и косвенных, по мнению эксперта, является общий рост ипотечного кредитования за последний год. А получив ипотеку, многие свежеиспеченные владельцы жилья сразу же приступают к ремонту, даже если на эти цели не хватает собственных средств, и снова бегут в банк — за наличными.

Гойхман, в свою очередь, напоминает о банальной инфляции. По данным ЦБ, наблюдаемый рост цен (то есть тот, который определяют для себя сами потребители) в прошлом году составил более 10%. Соответственно, и заёмщики столкнулись с необходимостью привлечения более крупных сумм кредитов.

Кроме того, банки, ужесточив требования в условиях закредитованности населения, отбирают наиболее надёжных претендентов, которым можно предоставлять более высокие суммы. Таким образом, увеличение кредитования идёт быстрее, чем рост числа получателей, поэтому средняя сумма кредита на одного получателя повышается.

Рожанковский уверен, что основную роль сыграло рефинансирование старых займов. Граждане активно пользовались такой возможностью в период снижения ключевой ставки Банка России . Да и сейчас большая доля необеспеченных (беззалоговых) кредитов банков используется населением вовсе не для ипотеки, автомобилей или ремонта квартир, а для погашения старых кредитов, которые всё сложнее обслуживать из-за падения доходов.