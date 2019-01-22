Мособлбанк ограничил снятие денег с вкладов 

Мособлабнк на время ограничил возможность снятия средств с вкладов, открытых в конце 2013 — начале 2014 гг., сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию от представителя банка.
Мера вынужденная, поскольку банк проверяет депозиты, оформленные перед сдачей кредитной организацией на санацию. Речь идёт о вкладах с погашением, назначенным на период с 2019 по 2020 гг.
Мособлбанк находится под санацией с 2014 года. Инвечтором, занимающимся выведением кредитной организации из финансового кризиса, занимается СМП-банк, который принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
Ранее стало известно о решении Центробанка включить в программу санации Московский индустриальный банк (МИнБанк) и предоставить ему средства на повышение финансовой устойчивости. МинБанк в списке крупнейших кредитных организаций страны по размеру активов занимает 33-е место, однако без участия ЦБ рискует обанкротиться, сообщает РБК. До такого состояния организацию довела неспособность руководства преодолеть финансовые трудности, а также недальновидная инвестиционная политика. В кредитной организации назначена временная администрация из числа сотрудников ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».