Мособлбанк ограничил снятие денег с вкладов

Мособлабнк на время ограничил возможность снятия средств с вкладов, открытых в конце 2013 — начале 2014 гг., сообщают «Ведомости» , ссылаясь на информацию от представителя банка.

Мера вынужденная, поскольку банк проверяет депозиты, оформленные перед сдачей кредитной организацией на санацию. Речь идёт о вкладах с погашением, назначенным на период с 2019 по 2020 гг.

Борису Ротенбергам. Мособлбанк находится под санацией с 2014 года. Инвечтором, занимающимся выведением кредитной организации из финансового кризиса, занимается СМП-банк, который принадлежит братьям Аркадию