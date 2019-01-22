Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.69
75.52
75.72
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.19
76.26
Индексы и котировки Brent
61.70
+0.28 Золото
1283.19
+0.04 РТС
1165.57
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.01
1.1360
–0.0081
08.01
1.1441
18.01
08.01
26.12

В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес 

РИА Новости + ещё 6 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти РФ планируют предоставлять гражданам новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги, уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов правительства.
Заявленная цель проекта — "предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги".
Планируемый срок вступления в силу разрабатываемых норм — январь 2020 года, а к 4 февраля текущего года планируется завершить публичное обсуждение предлагаемых норм.
Поправки в Налоговый кодекс РФ разрабатываются по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец.
Сейчас российские налогоплательщики могут получать социальное налоговые вычеты на обучение, на лечение и приобретение лекарств, а также по некоторым расходам на благотворительность.
Последние новости
В Киеве рассказали о "позорном провале" Украины "Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Комментарии
Личный счет , Ольга Голодец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли способ обойти санкции
Генпрокуратура вмешалась в спор о списании долгов Чечни7
Взялся за старое: ЦБ санирует банк из топ-503
Костин рассказал о действиях на случай новых санкций2
Мособлбанк ограничил снятие денег с вкладов
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Личный счет
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение