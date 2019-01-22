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Ситуация с «зарплатным рабством» неоднозначна, заявил Моисеев 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проблема так называемого "зарплатного рабства", когда сотрудники предприятия оказываются по умолчанию привязанными к услугам банка, через который они получают зарплату, неоднозначна, ее возможное решение может повлиять на кредитование реального сектора экономики, поэтому здесь нужно быть осторожным, считает замглавы минфина Алексей Моисеев.
Накануне "Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое "зарплатное рабство", когда сотруднику компании в силу бюрократических издержек бывает сложно самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.
"Я считаю, что смешать полностью отношения банка с предприятием очень тяжело. То есть, в принципе, я считаю, что текущую конструкцию надо усовершенствовать, чтобы сделать полегче для гражданина, чтобы сделать какой-то "полуфактический" порядок. Действительно, тут бюрократия связана с тем, что когда гражданин… хочет поменять банк, бюрократия и бухгалтерия чинят этому всякие препятствия. Можно сделать все что угодно, но надо понимать, какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика", — рассказал Моисеев журналистам.
Он объяснил, что предприятия направляют всех своих сотрудников в какой-то банк, потому что "это обеспечивает некую обратную ликвидность на счетах, что дает возможность приходить и получать более дешевые кредиты".
"То есть, оборотные стороны любой меры по ужесточению регулирования взаимоотношений с банками, они с высокой долей вероятности может привести к росту стоимости, ставки кредитов. Если мы считаем, что это не страшно, то это должно быть осознанное решение. Но я считаю, что сейчас приоритетом, конечно, является стимулирование кредитования и обеспечение инвестиций, в том числе в МСП (малом и среднем предпринимательстве — ред.). Поэтому я, честно говоря, был бы осторожен", — заключил чиновник.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Моисеев , Тинькофф банк , Минфин , Альфа-банк
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