Ситуация с «зарплатным рабством» неоднозначна, заявил Моисеев

Алексей Моисеев. Проблема так называемого "зарплатного рабства", когда сотрудники предприятия оказываются по умолчанию привязанными к услугам банка, через который они получают зарплату, неоднозначна, ее возможное решение может повлиять на кредитование реального сектора экономики, поэтому здесь нужно быть осторожным, считает замглавы минфина

Накануне " Тинькофф банк " и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое "зарплатное рабство", когда сотруднику компании в силу бюрократических издержек бывает сложно самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.

"Я считаю, что смешать полностью отношения банка с предприятием очень тяжело. То есть, в принципе, я считаю, что текущую конструкцию надо усовершенствовать, чтобы сделать полегче для гражданина, чтобы сделать какой-то "полуфактический" порядок. Действительно, тут бюрократия связана с тем, что когда гражданин… хочет поменять банк, бюрократия и бухгалтерия чинят этому всякие препятствия. Можно сделать все что угодно, но надо понимать, какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика", — рассказал Моисеев журналистам.

Он объяснил, что предприятия направляют всех своих сотрудников в какой-то банк, потому что "это обеспечивает некую обратную ликвидность на счетах, что дает возможность приходить и получать более дешевые кредиты".

"То есть, оборотные стороны любой меры по ужесточению регулирования взаимоотношений с банками, они с высокой долей вероятности может привести к росту стоимости, ставки кредитов. Если мы считаем, что это не страшно, то это должно быть осознанное решение. Но я считаю, что сейчас приоритетом, конечно, является стимулирование кредитования и обеспечение инвестиций, в том числе в МСП (малом и среднем предпринимательстве — ред.). Поэтому я, честно говоря, был бы осторожен", — заключил чиновник.