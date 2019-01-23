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Владельцам электроплит уменьшат льготы 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Министерство экономического развития России уточнило схему введения социальной нормы потребления электроэнергии, сообщает «Коммерсант».
Соцнорма подразумевает рост тарифа при превышении потребления домохозяйством определенного объема электроэнергии.
Предыдущая редакция предложений ведомства обсуждалась на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс, в сентябре. По данным СМИ, осенью вице-премьер «в целом одобрил» их.
Россиянам повысят все соцвыплаты
Теперь Минэкономразвития уточнило параметры введения соцнормы. Так, потребление до 300 киловатт-час электроэнергии в месяц не изменит тариф, потребление более 300 киловатт-час сделает его повышенным, а более 500 — «экономически обоснованным».
При этом министерство предлагает увеличить 300— и 500-киловаттные границы до 500— и 700-киловаттных для некоторых регионов, вероятно, северных, а также до 3,3-3,5 и 3,5-3,7 тысячи киловатт-час для домохозяйств, использующих электричество для отопления.
Кроме того, ведомство предлагает постепенно, с 2020 до 2033 года, уменьшать размер льгот для жителей городов, которые пользуются электрическими плитами, а также для сельского населения.
Новые параметры соцнормы будут обсуждаться сегодня на совещании у вице-премьера Козака. В его аппарате подчеркивают, что при принятии решения относительно введения соцнормы будут учтены ее финансовый эффект на население и социально-экономические последствия.
Комментарии238
Личный счет , Видео , Общество , Экономика , Дмитрий Козак , Минэкономразвития
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