Владельцам электроплит уменьшат льготы

Соцнорма подразумевает рост тарифа при превышении потребления домохозяйством определенного объема электроэнергии.

Предыдущая редакция предложений ведомства обсуждалась на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака , курирующего топливно-энергетический комплекс, в сентябре. По данным СМИ, осенью вице-премьер «в целом одобрил» их.

Теперь Минэкономразвития уточнило параметры введения соцнормы. Так, потребление до 300 киловатт-час электроэнергии в месяц не изменит тариф, потребление более 300 киловатт-час сделает его повышенным, а более 500 — «экономически обоснованным».

При этом министерство предлагает увеличить 300— и 500-киловаттные границы до 500— и 700-киловаттных для некоторых регионов, вероятно, северных, а также до 3,3-3,5 и 3,5-3,7 тысячи киловатт-час для домохозяйств, использующих электричество для отопления.

Кроме того, ведомство предлагает постепенно, с 2020 до 2033 года, уменьшать размер льгот для жителей городов, которые пользуются электрическими плитами, а также для сельского населения.

Новые параметры соцнормы будут обсуждаться сегодня на совещании у вице-премьера Козака. В его аппарате подчеркивают, что при принятии решения относительно введения соцнормы будут учтены ее финансовый эффект на население и социально-экономические последствия.